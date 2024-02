Férfi- és női vízilabda-válogatottunk is hibátlanul teljesítette a csoportkört és készülhet a negyeddöntőre. Az is hasonlóság, hogy ehhez mindkét csapatnak egy-egy rangadót kellett nyerni, a nőknek Ausztrália, a férfiaknak Olaszország ellen. A folytatás és a cél azonban már eltérő. A férfiak a címvédésért hajtanak, nekik a negyeddöntő sem lehet akadály, a hölgyek viszont az olimpiai kvótáért küzdenek, s ha hétfőn a nyolc között legyőzik Hollandiát, már teljesítették is a feladatot.

Szilágyi Dorottya gólt dob a női vízilabdatorna csoportkörének 3. fordulójában játszott Magyarország-Ausztrália mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 8-án

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A magyar női vízilabda-válogatott az Ausztrália feletti, csütörtöki 13-9–es sikerrel egyrészt egyből biztosította a helyét a legjobb nyolc között, ráadásul az Egyesült Államokat is elkerülte, a negyeddöntőben Hollandiával találkozik. A játékosoknak egy gondjuk van: a csoportelsőséggel járó három pihenőnap, ami szerintük túl sok, az alatt ugyanis „le lehet ülni” – írta meg a Magyar Nemzet.

A védekezés a kulcs, a fiúk sínen vannak

Ez a győzelem nekünk annyira kellett, mint egy falat kenyér. Rendkívül fontos volt amiatt, hogy a helyére billenjen a lelkivilágunk. Egy nagyon kemény negyeddöntő vár ránk. Három nap szünet után kell játszanunk, figyelnünk kell arra, hogy ne essünk ki a ritmusból

– nyilatkozta magyar csapatkapitány az ausztrálok elleni 13-9-es siker után.

Mihók Attila szövetségi kapitány gratulál csapatának

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Mihók Attila társ szövetségi kapitány is elégedetten szemlélte a mérkőzést. Nem véletlenül, hiszen a tanítványai fegyelmezetten követték az utasításait, nagy hangsúlyt fektettek a védekezésre.

Akartunk védekezni, ez a kulcs, mert az természetes, hogy gólokat szeretnénk lőni, de a védekezést is ugyanúgy kell akarni. Fegyelmezetten kell tartanunk magunkat a terveinkhez, hogy rá tudjuk kényszeríteni az akaratunkat az ellenfélre. Ez működött, és meglett a gyümölcse

– fogalmazott Mihók, aki nem akart jóslatokba bocsátkozni a negyeddöntő előtt.

Még két olimpiai hely kiadó

A hétfői, hollandok elleni mérkőzés előtt érdemes röviden átvenni az olimpiai kvalifikáció jelenlegi állását. A párizsi játékokon tíz csapat vehet részt.

Nyolc együttes már kvalifikálta magát: Franciaország rendezőként, Hollandia és Spanyolország a 2023-as vb arany-, illetve ezüstérmeseként, Görögország a 2024-es Eb bronzérmeseként, az Egyesült Államok, Kína, Ausztrália és Dél-Afrika az adott kontinensbajnokság győzteseként. A dohai vb-n a még kiadó két hely kel el, és az erőviszonyok alapján ezekért Magyarország, Olaszország és Kanada van versenyben.

A negyeddöntő valószínű párosítása a következő: Egyesült Államok–Ausztrália, Spanyolország–Kanada, Magyarország–Hollandia, Olaszország–Görögország.

Az olaszok és a kanadaiak egyáltalán nem esélyeseik a maguk negyeddöntős párharcának. Amennyiben tehát a magyar válogatott a hétfői legyőzné Hollandiát, szinte biztosan kijut az olimpiára. Ha viszont mindhárom érintett csapat kikapna, akkor minden idők legélesebb helyosztója következne az 5–8. helyért. Ez esetben a magyar válogatott az olasz–görög meccs vesztesével játszana. Ezzel viszont még kár foglalkozni, most az összes magyar játékosnak minden idegszálával a hétfői találkozóra kell összpontosítania.

Varga Dénes három góllal mutatkozott be

Ami a férfiakat illeti, minden a legnagyobb rendben ment az utolsó világbajnoki csoportmeccsen. A torna során először Varga Dénes is ott volt a csapatban és három góllal járul hozzá a Kazahsztán elleni 28-1-es győzelemhez.

Varga Dénes (j) a férfi vízilabdatorna csoportkörének 3. fordulójában játszott Kazahsztán - Magyarország mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 9-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A betegség nem veszélyeztette az egészségügyi állapotomat, edzeni is tudtam, csak vízbe nem mehettem. Minden klappol

– árulta el Varga Dénes a találkozó után.

Varga Zsolt csapatára három nap pihenő vár, majd kedden a negyeddöntőben játszanak férfi pólósaink, várhatóan az Ausztrália–Franciaország mérkőzés győztesével.