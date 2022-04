Megszűnik jövőre a középszakasz a férfi kosárlabda NB I-ben, a Magyar Kupában pedig nyolcas helyett négyes döntőre kerül sor.

A szövetség (MKOSZ) tájékoztatása szerint a női élvonalban nem lesz lényegi változás a következő szezonban sem, ellenben a férfi mezőnyben több újdonságra is számíthatnak a csapatok és a szurkolók.

Egyöntetűen kérték a csapatok, hogy a szeptember végi, október eleji kezdés mellett május végéig, június elejéig fejeződjön be a szezon. A nemzetközi versenynaptárt, illetve klubjaink nemzetközi szereplését is figyelembe véve ez csak úgy lehetséges, ha a középszakaszt eltöröljük

– jelentette be Bodnár Péter főtitkár.

Felmerült azonban igényként, hogy a mérkőzések száma drasztikusan ne csökkenjen, így újra lesznek mérkőzések az 5-8. helyekért is. Annak érdekében, hogy a 9-14. helyezett csapatok mérkőzései is a lehető legtovább érdeklődésre számot tartók legyenek, olyan kiírás készül, hogy a lehető legkésőbb derüljön csak ki a kieső csapat kiléte. Ez egyben azt is jelenti, hogy a két csapatot érintő play-out valószínűleg megszűnik

– tette hozzá.

A jelenleg is zajló középszakaszban az alapszakasz végeredménye alapján a 14 csapat felső-, közép- és alsóházban vív körmérkőzéseket.

A „fiatalszabályt” illetően újabb két évig a jelenlegi szabályozás marad hatályban, azaz továbbra is legalább egy 23 évnél fiatalabb hazai nevelésű játékosnak a pályán kell lennie a meccsek első félidejében.

Bodnár Péter közölte, hogy a férfiaknál a Zsíros Tibor Magyar Kupa negyeddöntőit – melyeket eddig a nyolcas döntő első napján rendeztek – az alapszakasz első körében jobb helyezést elérő csapatok pályaválasztó jogával játsszák le az MK-ra fenntartott hét elején. Ez azt jelenti, hogy csak a négy továbbjutó csapat utazik majd a hétvégi négyes döntőre.

