Jövő héten folytatódik az ElkXrtuk-per

Hann Endre nemcsak hárommillió forintot, bocsánatkérést és az ElkXrtuk című alkotás betiltását kezdeményezte, hanem azt is, hogy a Megafilm Kft. ne készíthessen róla filmet a jövőben – számolt be a Magyar Nemzetnek Kálomista Gábor filmproducer a Median közvélemény-kutató vezetője által indított per jelenlegi állásáról. Az időközben a mozikba került Blokád című film sem kerülte el a baloldali támadásokat, a Mandiner információi szerint ugyanis Óbuda DK-s polgármestere betiltotta az alkotás vetítését a helyi, önkormányzati tulajdonú moziban. Mindezt viszont az állítólagos szervező polgári kör vezetője tagadja.

Kálomista Gábor, a Megafilm producere Forrás: MTI Fotós: Vasvári Tamás

– November 17-én lesz a következő tárgyalás, mindkét fél elkészítette a bíróság által kért beadványait, de tanúmeghallgatás már nem lesz, így izgatottan várjuk, hogy mi fog történni – mondta a Magyar Nemzetnek Kálomista Gábor arról a perről, amit a Medián közvélemény-kutató cég vezetője, Hann Endre indított a Megafilm Kft. ellen az ElkXrtuk című film miatt. Az óriási érdeklődésre számot tartó, a 2006-os véres események és Gyurcsány őszödi beszéde kiszivárgásának körülményeit feldolgozó, vállaltan fiktív elemeket tartalmazó alkotás producere felidézte, hogy Hann Endre először peren kívüli megegyezést ajánlott, illetve hárommillió forintot és bocsánatkérést követelt, a perben viszont már a film betiltását szorgalmazta. A keresetet azzal egészítették ki, hogy ha a jövőben filmet készítek, abban nem szerepelhet Hann Endre. Habár ilyet nem terveztünk, ez mégis úgy hangzik, mintha azt kérnék, hogy a bíróság tiltson el a jövőbeni el nem követett cselekedeteimtől is – fogalmazott Kálomista Gábor. Hangsúlyozta: nem tudják, hogy Hann Endre valójában mit szeretne, mert a bíró többszöri kérése ellenére sem pontosította a keresetlevél tartalmát. Emlékeztetett: továbbra sem érti a közvélemény-kutató cég vezetőjének kifogásait, mert Hann korábban kijelentette, hogy nem ismert rá saját magára a filmben szereplő Endre karakterében. A producer nyomatékosította: a filmben nem fogalmaztak meg állításokat, hiszen ez egy fikciós alkotás. – Az viszont tény, hogy korábban és a legutóbbi választáskor is készültek olyan közvélemény-kutatások, amik nem tetszettek a megrendelőnek, gondoljunk csak Márki-Zay Péter kirohanására, amikor saját magáról és a mozgalmáról nem olyan számokat kapott, amiket szeretett volna – hangsúlyozta Kálomista Gábor. Az, hogy ma Magyarországon ideológiai alapon nem vetítenek le egy filmet a mozik, elfogadhatatlan, ahogy a világ bármely más országában is, hiszen ez a szabadságjogok súlyos megsértése – utalt a producer arra, hogy a jogvédő szervezetek ilyenkor nem emelik fel a hangjukat. Egy független filmet ugyanis egy mozi csak akkor nem játszhat le, ha az obszcén vagy olyan tartalommal bír, amit tilt a magyar médiatörvény, ellenkező esetben politikai alapon mérlegelni galádság – tette hozzá. Blokád alatt a Blokád? Az október 20-án a mozikba került Blokád című filmet – amely az 1990-es taxisblokád eseményeit dolgozza fel, bemutatva Antall József miniszterelnök és Göncz Árpád köztársasági elnök szerepét – szintén számtalan baloldali támadás érte. A Mandiner információi szerint az alkotást a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület szerette volna levetíteni a III. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő Csillaghegyi Közösségi Házban, a fenntartói jogköröket gyakorló helyi DK-s polgármester, Kiss László azonban ezt nem engedélyezte. Míg az óbudai önkormányzat szerint a polgármester senkivel nem beszélt a filmvetítésről, Kocsis László Zoltán, a program egyik szervezője arról tájékoztatta a lapot, hogy Kiss László egy magánbeszélgetés során jelezte a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület vezetőjének, nem támogatja az eseményt. Ennek ellentmond az a helyreigazítási kérés, amit Debreczeny István, a polgári kör elnökének nevében tett közzé a DK-s polgármester a Facebookon. Eszerint az egyesület – amelynek Kocsis Zoltán László nem is tagja – programjában nem szerepelt a film vetítése, a közzétett plakátot nem ők készítették.

