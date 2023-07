A gazdaság jó kilátásait erősítő tényezőket sorolva a pénzügyminiszter azt mondta: az ország exportteljesítménye nagyon jó, míg a lakosságszám tekintetében Magyarország a 94. helyen van a világ országainak sorában, az export-mutatót tekintve a 34. helyen áll. Rámutatott: az energiaárak ugyan tavaly az egekbe szöktek, de most kompenzáció figyelhető meg, s egyidejűleg az infláció és kamatok is csökkenni kezdtek. Hozzáfűzte: az Országgyűlés már elfogadta a jövő évi költségvetést, s ez olyan büdzsé, amely a költségvetési deficitet és az államadósság szintjét is csökkenti majd.

Horvát Mihály arról beszélt, hogy Szlovákia nagyon rossz, lassú az uniós alapok lehívásában, ezért ezek a források többnyire a költségvetési időszak második felében jelennek meg a gazdaságban, s várhatóan így lesz ez most is, aminek következményeként az idén a gazdasági számok javulása várható.

A Gombaszögi Nyári Tábor a felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvénye, idei évada a keddi nulladik naptól vasárnapig tart, a tábor helyszínéül a Gömörben lévő Szalóc településhez közeli Gombaszögi völgy szolgál, ahová a rendezvény 2016-ban költözött át Krasznahorka-váraljáról.