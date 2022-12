A piaci logikával szembemenő EU-s szankciók szokatlan háttéralkukat generálnak Nyugat-Európában: a korlátozások által nem sújtott szektorokban, így

a nukleáris energia terén is óriási üzletek születnek Oroszországgal.

Ezek közül csupán egy a Greenpeace által ismertetett francia beszerzés, amely hatalmas mennyiségű újrahasznosított uránról szól. Az orosz függés megszüntetése az újrahasznosítás terén több mint egy évtizedet igényelne, szakértők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a francia energetikai rendszer pengeélen táncol majd a télen – világít rá a Világgazdaság cikke.

A lap a La Tribune francia gazdasági napilapot idézve azt írja, hogy

tíz év óta most először érkezett Franciaországba Oroszországból Remix üzemanyag, ami gyakorlatilag újrahasznosított uránt jelent.

Az újrahasznosított uránt a francia állami közműszolgáltató, az EDF használja fel a cruas-i erőművének reaktoraiban. Az eljárás tulajdonképpen a francia reaktorokban tíz év alatt elhasznált fűtőanyagok oroszországi feldolgozását és dúsítását takarja.

Az ügy azért is keltett feltűnést, mert egy állami nagyvállalat megrendeléséről van szó, másrészt a La Tribune szerint a francia reaktorok működtetéséhez Remix üzemanyagra nincs is szükség, most mégis ezt a fűtőanyagot használják.