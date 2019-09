Épül a 3000 négyzetméteres STILL központ Tatabányán

Bemutatta az nyilvánosságnak is a kivitelező Leier Monitor Kft. és az őket megbízó STILL Kft. a Tatabánya-Újvárosban, a Rákóczi úton épülő több mint 3000 négyzetméteres új magyarországi cégközpontját, amelynek átadását jövő tavaszra tervezik.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 3000 négyzetméteres csarnokot épít Tatabányán a STILL Kft. Az épületbejárás során Szalay Gábor, a STILL Kft. ügyvezető igazgatója elmondta Schmidt Csaba polgármesternek, a vendégeknek és az újságíróknak, hogy mérföldkő az 1993-ban alapított cég életében ez az építkezés. Az épület váza már elkészült, irodák, raktár és szervizbázis kap helyet majd a 3146 méteres csarnokban.

A rendezvény résztvevői a városházán hallgathattak meg a részleteket a beruházásról. Schmidt Csaba polgármester hangsúlyozta, nagy öröm, hogy a világszerte ismert és elismert cég magyarországi központjául Tatabányát választotta.

A tulajdonos és bérbeadó Leier

A Leier Cégcsoporté a telek, amelyen a STILL új magyarországi központja épül. Mártonné dr. Baj Mária ügyvezető igazgatótól megtudtuk, hogy a Leier Monolit Kft. tulajdonosként, egyben bérbeadóként a 21. századi követelményeknek megfelelő épületet alakít(ott) ki, miután elnyerte a kivitelezési tendert. Magas színvonalú dokkolórendszer, darupálya és festőkabin áll majd a dolgozók rendelkezésére. Az épület hűtését, illetve fűtését környezetbarát hőszivattyús rendszer biztosítja. A beléptetést és a belső forgalom kezelését a bérlő igényei szerint alakítják ki.

Szalay Gábor a cégcsoportról képekkel illusztrált bemutatójában kiemelte, hogy a KION Grouphoz tartoznak, amely 100 országban van jelen, 33 ezer a munkavállalók száma, évente 1,4 millió targoncát készítenek. A német STILL – jövőre lesz 100 éves – 50 különböző típusú elektromos, dízel és gázüzemű targoncát készít, valamint speciális anyagmozgató gépeket, a legmodernebb állványrendszereket, flottakezelő szoftvereket. Tavaly a világ legjobb elektromos targoncájának választotta a nemzetközi zsűri a STILL RX 20 modellt, az idén pedig a Robotika és önvezető jármű kategóriában diadalmaskodott a STILL vontatmányrendszere.

