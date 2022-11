A-csoport, 1. forduló Katar–Ecuador 0-2 (0-2) Al-Hor, al-Bajt Stadion, 67372 néző, vezette: Orsato (Carbone, Giallatini - olaszok). Katar: al-Sib – Ró-Ró, al-Ravi, Huhi, Hasszan, Ahmed – al-Hajdosz (Vaad, 72.), Budiaf, Hatem – Ali (Muntari, 72.), Afif. Szövetségi kapitány: Félix Sánchez. Ecuador: Galíndez – Preciado, Torres, Hincapié, Estupinán – Plata, Méndez, Caicedo (Franco, 90.), Ibarra (Sarmiento, 68.) – Valencia (Cifuentes, 77.), Estrada (Rodríguez, 90.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro. Gólszerző: Valencia (16. - tizenegyesből, 31.).

A világbajnokság nyitómérkőzésén Ecuador Valencia közeli fejesével már a 3. percben megszerezte a vezetést a katari védelem szerencsétlenkedését követően, azonban a VAR-vizsgálat után a játékvezető les címén érvénytelenítette a gólt. Bár a világranglistán mindössze hat hely választja el egymástól a két csapatot (Ecuador a 44. Katar az 50.), a játékosok egyéni képességeiben ennél nagyobb különbség mutatkozott a dél-amerikaiak javára, akik hamar át is vették a játék irányítását. Ami késett, nem múlott: a 15. percben ismét Valencia volt a főszereplő, Estrada nagyszerű kiugratás után már a kapus mellett is elhúzta a labdát, aki szabálytalankodott vele szemben. A megítélt büntetőnél maga a sértett gurította higgadtan a labdát a bal alsó sarokba (16. perc, 0-1). Az ecuadoriak ezt követően kényelmes tempóra váltottak, miközben a házigazda semmiféle veszélyt nem tudott teremteni az ellenfél kapuja előtt. A 31. percben Preciado jobb oldali beadást követően Valencia fejelt hajszálpontosan a jobb alsó sarokba (0-2). Alacsony tempóban csordogált a mérkőzés, sok volt a szabálytalanság, a színvonal sem volt túl magas. Bár az ecuadoriak probléma nélkül őrizték előnyüket, az első félidő ráadásának legvégén majdnem gólt kaptak: egy jobb oldali beadást követően Ali fejelt nagy helyzetben mellé. A második félidő sok szót nem érdemel: a katariak továbbra is teljesen veszélytelenek voltak, az ecuadoriak pedig semmilyen kockázatot nem vállalva őrizték előnyüket, a játékuk visszasüllyedt a házigazda színvonalára. A mérkőzés végére maradt némi izgalom: előbb Estrada kapott nagy helyzetben egy picit hosszabb labdát a kelleténél, majd Muntari lövése szállt éppen fölé. Ecuador egy félidőnyi jó játékkal aratott sima győzelmet, Katarnak pedig óriási formajavulásra lesz szüksége, ha tovább akar lépni a csoportkörből. A vb-k történetében először veszítette el a nyitómeccset a házigazda.