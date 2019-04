Petíció indult a balatoni jetski ellen

2018 őszén, már a Narke Electrojet nyilvános bemutatója után petíciót tett közzé A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) „Nem kell a Balatonra se motorcsónak, se jetski, akármilyen motor hajtja is!” címmel.

A családias Balatonért küzdő civil szervezet így fogalmazta meg a petíció lényegét:

„A Balatonon ma tilos a motorcsónakázás és a jetskizés. Törvény tiltja, évtizedek óta. Ezért is lett napjainkra a Balaton a szezonban a strandolóké és a vitorlázóké, valamint egész évben a szép tájban gyönyörködő, nyugalmat kereső pihenni vágyóké. Ha megjelennének a száguldozó ”sportolók„, hamar elüldöznék a mostani vendégkör nagy részét – írja a likebalaton.hu.

Évtizedekkel ezelőtt, mikor a tiltás született, nem gondoltak arra, hogy egyszer majd lehetővé válik a benzinmotor helyett az elektromos meghajtás. A jogászkodók ezért máris megtalálták a kiskaput, mert szerintük az elektromotorral felszerelt csónak és a jetski használatát a Balaton-törvény nem tiltja.

Az aláírók a Balaton és a balatoni turizmus érdekében azt kérik a törvényalkotóktól, hogy módosítsák a Balaton-törvényt, egyértelművé téve, hogy a tavon a motorcsónak és a jetski használata tilos. Maradjon a Balaton családi paradicsom!”

A petíciót közel kilencszázan írták eddig alá.

A Nők a Balatonért Egyesület tagjai értetlenül figyelik, hogy miért nem foglalnak más szervezetek is egyértelműen állást az elutasítás mellett.

– Mi meghajlunk az előtt, hogy ez egy magyar fejlesztői munka. Az viszont nagyon zavaró, hogy olyan „farvízeken” akarják ezt behozni a tóra, hogy környezetbarát. Ez elég fura – mondta a LikeBalatonnak Szauer Rózsa, a NABE elnöke.

– Aki felelősen dönt, az álljon ki és mondja meg nyíltan, hogy akarunk ilyeneket, vagy nem akarunk! Ne csak így, hogy valami mentén „becsúsztatjuk”. Kellene valami koncepció azzal kapcsolatban, hogy mi az üzenet, kiket várunk a Balatonra! Szerintem a jetskizés sem a horgászoknak sem a vitorlázóknak nem jó. Ha azt mondjuk a Balatonra, hogy ez egy családias tó, ahol nyugodtan lehet úszni, vízibiciklizni, evezni, akkor ez az eszköz nem hiányzik – fogalmazott a szervezet vezetője, aki szerint az sem lenne jó, ha a tavon kijelölt pályán lehetne csak a jetskit használni.

– Nem az a lényege, hogy felülnek rá és majd 10 km/h-val sétálgatnak vele, hanem pont az, hogy gyorsan menjenek! Ahhoz ez az eszköz túl drága (42 ezer euró körül van az ára), hogy egy kötött helyen – úgymond – majd keringjenek vele! Egy szűk réteg tudja majd igénybe venni, a tömegeket, akik másért jönnek a tóra viszont elriasztja – véli Szauer Rózsa és hozzáteszi, hogy szállásadóként azt látja, hogy vannak olyan élményt nyújtó lehetőségek a tónál, amelyek tömegeket vonzanak és divatosak.

– Rengetegen keresnek szállást pélául az Ultrabalaton futóverseny idején. A Balaton-átúszáson több ezer ember vesz részt, és én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan szeretnek túrázni is. Örülök neki, hogy egymást érik az ilyen rendezvények, amelyekre jönnek és szállást foglalnak. Ezek olyan sportos tevékenységek, amelyek nem zavarják a természetet és a többi embert – mutatott rá a NABE elnöke.

A jogszabályi hézag miatt most szabadon használható – a vízen akár 50-55 km/ órás sebességgel száguldó – ElectroJetnek sokan a helyiek közül sem örülnek. Így van ezzel Hitesy Ervin olajkutató mérnök, keszthelyi nyugdíjas, 4 kisgyermek nagypapája is.

– A Vörös-tengertől kezdve az Adriáig vagy az amerikai partokon gyakori ez a sporteszköz, és természetesen a filmekből ismerem. Mindig zavart, hogy a jetski egy rendkívül gyors jármű, a fennülők az én véleményem szerint teljesen védtelenek a gyorsasághoz képest az esetlegesen bekövetkező balesetek során. Egy olyan nyitott ülésben ülnek, ahonnét leesve nagyon könnyen katasztrófa lehet egy bukásból.

Összességében nem vagyok jetski párti. Önmagára is veszélyesnek ítélem azt, aki rajta ül, de ami ennél nagyobb probléma, hogy a környezetet is veszélyezteti. Veszélyes, mert úgy láttam, nagy hullámokat gerjeszt, gyorsan megy. A Balatont egyébként élvező pihenők számára ezért ez egy bosszantó vízi jármű, ellentétben a hajókkal, vízibiciklikkel, horgász csónakokkal, a csendes vitorlásokkal.

A tengeren használt jetskik kibójázott területen mehettek, de egy tenger esetében a végtelen távolságok miatt erre nincs is olyan nagy szükség. A Balaton egy tengerhez képest kicsi vízfelülettel rendelkezik, a távolságok visszafogottak, emiatt egy ilyen gyors járműnek nincs helye a tavon.

A nyaralókat, strandolókat is zavarhatja ez, ők pihenni jönnek, és nem bosszankodni az ilyen járművek miatt. Sajnálnám a horgász barátaimat is, akik emiatt nem tudnának a vízen a csónakjukból pecázni. Egyrészt balesetveszélyes a számukra a száguldások miatti hullámzás, vagy ütközés, másrészt a jetski elzavarja a halakat, csökkenti a fogás lehetőségét, megbolygatja az élővilágot. A vitorlásokon pihenőket is jelentős mértékben zavarhatja egy ilyen eszköz.

Addig, amíg egy tengeren ez a sporteszköz nem jelent túl nagy veszélyt a többi nyaraló számára, addig a mi kis tavunkon nagyon komoly problémákat okozhat, emiatt fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban. Személy szerint egyáltalán nem tartom jó ötletnek, hogy ezt engedélyezzék a Balatonon.