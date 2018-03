Akár egyetlen muffin is fedezheti a napi cukoradagot

Nem túl jó hír ez az édesszájúaknak.

Néhány kávézókban és boltokban kapható áfonyás muffinnak jóval nagyobb a cukortartalma, mint a felnőtteknek ajánlott napi cukormennyiség – derítette ki egy Nagy-Britanniában végzett kutatás.

Két egészséges táplálkozással foglalkozó brit csoport, az Action on Sugar és az Obesity Health Allianace elemzése szerint egy-egy áfonyás muffinban akár nyolc teáskanál cukor is lehet, miközben az ajánlott napi adag felnőtteknek hét kanál, gyermekeknek pedig ennél is kevesebb.

Egészségügyi szakemberek szerint az elemzés eredménye rámutat, hogy milyen könnyű túl sok cukrot fogyasztani – számolt be róla a BBC News cikke.

A kutatást végző két szervezet 28 olyan muffint vizsgált meg, amelyeket pályaudvarokon és szupermarketekben árulnak. Elemzésük alapján 61 százalékuk hat vagy ennél több teáskanál cukorral készült, ami meghaladja a 7-10 éves gyermekek számára ajánlott napi cukoradagot.

A pályaudvari boltok muffinjaiban 19 százalékkal több cukor volt, és a sütemények 32 százalékkal nagyobbak voltak a szupermarketekben árult muffinoknál.

Az Obesity Health Alliance szóvivője felhívta rá a figyelmet, hogy miközben sokan gondolhatják, hogy az áfonyás muffin viszonylag egészséges választás az utazáshoz a csokoládéval vagy más süteményekkel szemben, az adatok azonban mást mutatnak.

Mint hozzátette: a cukortartalom és méret szempontjából nagyon sokféle muffin kapható a tápérték korlátozott megjelölésével, nagyon könnyű egyetlen süteménnyel túl sok cukrot fogyasztani.

A két szervezet arra szólította fel a gyártókat, hogy csökkentsék a sütemények cukortartalmát. Ez összhangban van a brit kormány terveivel, amelyek szerint 2020-ra a népszerű termékek cukortartalmát 20 százalékkal kell csökkenteni.

Az elemzés szerzői azt is kezdeményezték, hogy a termékek csomagolásán feltűnő helyen kötelezően jelenjen meg a tápértékjelölés minden termék esetében.

Az élelmiszerboltokat képviselő brit szervezet, a British Retail Consortium közölte, hogy tagjai végrehajtják a brit cukorcsökkentési stratégiát, és máris sok ezer tonna cukorral kevesebbet használnak fel olyan termékeikben, mint például a péksütemények.

