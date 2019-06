A családtámogatások az apákat is jelentősen segítik

Beneda Attila hozzátette, ezt szolgálja az utóbbi 8-9 évben kiépített családtámogatási rendszer, amelynek szinte minden elemét már az édesapák is igénybe tudják venni.

Az apák is mehetnek gyesre, gyedre, illetve a családi adókedvezményt is felvehetik. A családvédelmi akcióterv pedig az édesapák mellett már a nagyszülőkre, így a nagypapákra is nagy figyelmet fordít, ezt támasztja alá a nagyszülői gyed kialakítása