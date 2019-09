Leszbikus pingvinpár fogadott örökbe egy gendersemlegesnek mondott pingvint

„Leszbikus” pingvinpár fogadott örökbe egy gendersemlegesnek mondott pingvinbabát a londoni Sea Life London akváriumban. A kis pingvint még tojás korában bízták a két nőstény pingvinre, akik közösen kezdtek gondoskodni róla, miután megszületett – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség alapján az Origo.

A Sea Life London tájékoztatása szerint a nőstény és hím pingvinek viselkedése nagyon hasonló, így nem csoda, hogy azonos nemű pingvinek közösen tudnak gondoskodni egy utódról. Azonban bizonyos különbségek mégis megfigyelhetőek a különböző nemű pingvinek magatartásában.

Az akvárium dolgozói most elhatározták, hogy a kis pingvinbabára nem erőltetik rá sem a hím, sem a nőstény nemet, hanem gendersemlegesen nevelik.

The oppression has finally ended!

The Sea Life London Aquarium has announced that they won't assign a gender to a newborn penguin so that it won't have learn any harmful gender roles.

It will be the first genderless penguin raised by the aquarium🙃🙃🙃#Feminism#GenderTheory pic.twitter.com/q15fkQW0aS

