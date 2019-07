Hatmillió dollárt kapott a Holdon járt első ember családja

Miután kiderült, hogy Neil Armstrong halálát a nem megfelelő kórházi kezelés okozta.

Egy ohiói kórház hatmillió dollárt fizetett egy titkos megállapodás keretében Neil Armstrong családtagjainak, hogy ne hozzák nyilvánosságra – szakértői véleménnyel is alátámasztott – meggyőződésüket, amely szerint az űrhajós halálát a nem megfelelő kórházi kezelés okozta – derült ki a The New York Times amerikai napilap birtokába került bírósági dokumentumokból.

A fairfieldi Mercy Health-Fairfield Kórház és a család között 2014-ben létrejött megállapodás alapján kifizetett összegből a család tíz tagja, köztük az űrhajós két fia, két testvére és hat unokája részesült a Cincinattiben lévő Hamilton megyei hagyatéki bíróság dokumentumai szerint – olvasható az amerikai napilap szerdai számában.

Neil Armstrong, az első ember, aki idegen égitest, a Hold felszínére lépett, 2012. augusztus 25-én halt meg, két héttel az után, hogy szívkoszorúér-áthidaló műtéten esett át. A család akkor azt közölte, hogy a beavatkozás szövődményei okozták halálát.

A dokumentumok szerint Armstrong már lábadozott, amikor eltávolították a bypass műtét során ideiglenesen beültetett speciális csöveket. Ekkor belső vérzés lépett fel nála, vérnyomása jelentősen csökkent. A kórház katéterlaborjában leszívták a vér egy részét a szívből, és csak ezután vitték ismét műtőbe. Egy héttel később halt meg.

A bírósághoz eljuttatott orvosi szakvélemény szerint a komplikáció fellépésekor a beteget azonnal műtőbe kellett volna vinni, nem pedig a katéterlaborba. „Nagy hiba volt a katéterlaborba menni” – írta Joseph Bavaria, a Pennsylvaniai Egyetem szívsebészetének alelnöke, aki a család kérésre vizsgálta át az orvosi beavatkozások dokumentumait.

Egy másik szakember, Richard Salzano, a Yale Egyetem szívsebésze, aki a kórház megbízásából írt szakvéleményt az ügyről, úgy vélte, hogy a katéterlaboratóriumi beavatkozás „védhető, de kockázatosabb, mintha azonnal a műtőasztalra került volna a beteg”.

A 2014 szeptemberében létrejött bizalmas egyezségben a kórház kiállt ugyan az általa biztosított kezelés helyessége mellett, de belegyezett a hatmillió dollár kifizetésébe, hogy elkerülje az ügy nyilvánosságra kerülését.

A kapott összeg nagy részét, mintegy 5,2 millió dollárt Armstrong fiai kapták meg, testvérei 250-250 ezret kaptak, hat unokája fejenként 24 ezret.

James R. Hansen, az Auburni Egyetem professzora és a First Man: A Life of Neil A. Armstrong című 2005-ben megjelent életrajz írója az amerikai napilapnak elmondta, hogy nem sokkal Armstrong halála után már tudatában volt az Armstrong kezelésekor fellépett problémáknak. Ám műve 2018-as frissített újrakiadásakor visszatartotta az információt tekintettel a család egyes tagjaira.

„De hiszem, hogy meg kell ismerni az egész történetet” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy az segíthet megelőzni a hasonló jövőbeni tragédiákat is.