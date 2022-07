A leendő M4-es autóút új nyomvonalának régészeti feltárásán dolgoznak a szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársai a Törökszentmiklós határában lévő Bartapusztánál. Ez a legnagyobb ásatás a megyében 2014 óta – nyilatkozta a Szoljon.hu, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei hírportálnk Kovács Péter. A vezető régész hozzátette: egy 72 ezer négyzetméteres területet tárnak fel, miután a munkagépek leszedik a legfelsőbb humuszréteget.

Alig két hete vonultak fel a régészek és segítőik, és máris több jelentősnek számító leletre bukkantak.

A Krisztus utáni II. és III. századi szarmaták eszközeit és csontmaradványokat találtak meg és bontottak ki. Egy kézzel formált nagy méretű tárolóedény közelében például kutyacsontvázat is rejtett az egyik lelőhely.

Az első felmérések arra engednek következtetni, hogy három temető is volt az ásatás területén, azokat a következő hetekben fogják feltárni. Rövidesen még több segítővel végzik a munkát, amivel várhatóan a jövő évben fognak végezni. Eddig már több fémtárgyat is találtak, amiket a ruházatok összefogására, csatként használtak a szarmaták. A kánikula megnehezíti a munkájukat, ezért kibontás előtt vízzel áztatják be a leletet tartalmazó területet, amit sötét fóliával próbálnak megvédeni a kiszáradástól.

