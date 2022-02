A Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményében működő hat Iskola (Jogi Iskola; Nemzetközi Kapcsolatok Iskola; Közgazdasági Iskola; Média Iskola; Társadalom-, és Történelemtudományi Iskola; MCC- Mindset Pszichológia Iskola) várja azokat, akik egy szakmailag kiváló, motiváló és összetartó közösséghez szeretnének csatlakozni.

Egyedülálló oktatás és tehetséggondozás

Az MCC Egyetemi Programja Európában is egyedülálló, a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felölelő képzést biztosít. Iskolánként és szakterületenként nemcsak elméleti, de gyakorlati ismeretekkel is támogatja a hallgatók karrierútját. Az MCC célja, hogy a fiatalok oktatása ne anyagi helyzetüktől, hanem kizárólag képességeiktől és motiváltságuktól függjön, valamint, hogy a tehetséges magyar hallgatók külföldi tanulmányaik során elmélyített tudásukat idehaza, az országért és szűkebb környezetükért, felelősen gondolkozva kamatoztathassák. A hallgatókat elismert szaktekintélyek, hazai és külföldi vendégoktatók és előadók oktatják, az MCC megteremti a lehetőséget a karrierút tudatos építésére, kapcsolatok bővítésére, izgalmas közösségi programokat szervez és nívós kollégiumi lakhatást is biztosít.

Kik jelentkezhetnek?

Az intézmény mindazon első egyetemi évüket a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében befejező hallgatók jelentkezését várja, akik valamelyik budapesti egyetemen nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Az MCC szociokulturális helyzettől függetlenül biztosítja a diákokban rejlő tehetség kibontakozását, így a képzések a felvételt nyert tanulók számára térítésmentesek.

Nemzetközi ösztöndíjak

A Mathias Corvinus Collegium egyedülálló tehetséggondozási programjának egyik alappillére, hogy tanulmányaik során a hallgatókat mind tanulmányi mind pedig nemzetközi ösztöndíjakkal támogatja. A nemzetközi ösztöndíj rendszerének köszönhetően az diákok amellett, hogy tanulmányaikat a világ legrangosabb egyetemein folytathatják, akár rövidebb, külföldi képzéseken, vagy tanulmányi-, és kutatási programokon is részt vehetnek.

Jelentős fejlődés

Az MCC Egyetemi Programjára az elmúlt időszakban egyre többen jelentkeztek, az idei évet már mintegy 300 fővel indította el az intézmény. Az egyetemistáknak szóló képzés Budapest mellett már Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Győrben is elérhető. Ezekben a vidéki egyetemvárosokban is hamarosan elindulhat a jelentkezés a programra. Az MCC képzései jelenleg 14 magyarországi és további 9 külhoni településen elérhetők, 4100 diák tanul valamelyik tehetséggondozó programban. Néhány éven belül 35 helyszínen, 10 000 magyar tehetség képzése valósul meg.

Jelentkezés és további információ ITT található.

Borítókép: Illusztrációfotó / mcc.hu