Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság

A teljes egészében a kibertérben zajló Nemes Tihamér Online Programozási Versenyre április elsejéig jelentkezhetnek általános és középiskolás diákok.

Az április 4-én zajló internetes verseny feladatait C++, Pascal, C#, Python vagy Java nyelven kell megoldani, így az otthoni tanulásra kényszerült diákok számára is kiváló alkalmat biztosít az élesben való gyakorlásra.

Az ELTE Informatikai Karával együttműködésben a harmadik alkalommal hirdeti meg a Nemes Tihamér Online Programozási Versenyt a Neumann Társaság. Az internetes programozási verseny lebonyolítása a jelenlegi vészhelyzetben azért is fontos, mert a Nemes Tihamér OKTV alkalmazói versenyének közös helyszínre meghirdetett döntőjét épp a koronavírus miatt kellett lemondani.

A Nemes Tihamér Online Programozási Verseny elsődleges célja, hogy az általános és középiskolás tanulók számára lehetőséget adjon programozási ismereteik és képességeik összehasonlítására, amelyre iskolán belül, vagy otthoni gyakorlással nem nyílik mód.

A teljes egészében az interneten zajló versenyre a hazai diákok három korcsoportban jelentkezhetnek:

● I. korcsoport: 5-8. osztályosok

● II. korcsoport: 9-10. osztályosok

● III.korcsoport: 11-12. osztályosok

További információk a verseny honlapján olvashatók, a témához kapcsolódó szakköri foglalkozások előadásai ugyancsak onnan tölthetők le. A programozással még csak ismerkedő diákok pedig erről az oldalról tölthetnek le segédanyagokat.

Borítóképünk illusztráció