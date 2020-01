Nehéz menet lesz a a tech-óriások megadóztatása

A francia parlament pénteken szavazta meg az amerikai tech-óriásokat sújtó különadót, amire válaszul az Egyesült Államok 100 százalékos pótvámot vetne ki olyan termékekre, mint a pezsgő, a bor, a sajt vagy a kozmetikumok. Európában elsőként a francia parlament megszavazta a 3 százalékos forgalmi adót, amely

jelentette be hétfőn Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter. Az említett internetes cégek éves bevétele az EU-ban meghaladja a 750 millió eurót, ebből mintegy 25 millió euró származik a franciaországi felhasználóktól – írja hírösszefoglalójában a V4 Agency.

Washington már korábban jelezte, hogy a francia különadót az amerikai vállalatok elleni tisztességtelen megkülönböztetésnek tartja, ezért komoly válaszlépéseket helyezett kilátásba. A Trump-kormányzat 100 százalékos büntetővámot vetne ki olyan jellegzetes francia termékekre, mint a pezsgő, a bor, a tejtermékek vagy a kozmetikumok.

French Finance Minister Bruno Le Maire on Monday called on the United States to not follow through on threats to impose sanctions on France in a dispute over taxation of tech giants and warned of retaliation. https://t.co/uQUd2UrgHs

