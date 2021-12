Ezen keresztül már eMAG-os vásárlókat is ki tudnak szolgálni az online eladók, szaktanácsot is adnak és online hitelügyintézésben is segítenek. 2022-ben a társaság a fővároson kívüli üzletekben is bevezeti a fejlesztést, az otthonaikból dolgozó munkatársak toborzása és tréningezése már megkezdődött.

A cégcsoport a tavalyi karácsonyi szezonban a budapesti Szent István körúti Extreme Digital szaküzletben kezdte tesztelni online értékesítői pultjának prototípus változatát, amelyet a pandémia kitörése nyomán vetettek be. Az ügyfélhívóra hasonlító online terminálok második generációs változata jobb kép- és hangminőséget biztosítanak, és rajtuk keresztül már az eMAG-os rendeléseket is ki tudják szolgálni

az internetes értékesítők, akik headseten és webkamerán keresztül kommunikálnak az üzletbe betérő ügyfelekkel.

Idén decemberben már nyolc budapesti üzletben működnek az online értékesítői terminálok, illetve néhány gép vidéki üzletekben segíti a helyi munkatársak munkáját, ha betegszabadság, karantén miatt ideiglenesen lecsökkenne a csapatok létszáma. 2022 folyamán a megyeszékhelyeken működő üzletekben is elkezdik telepíteni a terminálokat.

A cég az ország teljes területéről toboroz többek közt megváltozott munkaképességű munkatársakat is az online értékesítői pozícióba, hiszen

jó minőségű internetkapcsolat mellett gyakorlatilag bárhonnan végezhetők a feladatok.

A pozícióra felvett munkatársaknak a vállalat számítógépet, két monitort, profi headsetet és webkamerát is biztosít a zökkenőmentes munka érdekében. Az online értékesítőket a hozzájuk legközelebb eső eMAG/Extreme Digital üzletben tréningezik a munkára néhány hét alatt.

Az online értékesítők nemcsak a jelentős karácsonyi szezon alatt tudják segíteni a boltok személyzetét, a terminálokon keresztül például olyan MNB-vizsgával rendelkező munkatársat is lehet „kapcsolni” egy-egy üzletbe, aki hitelre történő vásárlás kapcsán jogosult elvégezni a szükséges adminisztrációt. Az online pultok segítségével egy-egy termékkört (például fényképezőgépeket vagy bizonyos fogyasztási cikkeket) behatóbban ismerő munkatársat is könnyen össze lehet kötni a vásárláshoz tanácsot kérő ügyfelekkel, és tervben van az is, hogy a kiemelt forgalmat bonyolító üzletekben akár több ilyen berendezést is beüzemel majd.

A karácsonyi szezon alatt az online értékesítői terminálok mellett az eMAG easybox csomagautomaták már országszerte 422 helyszínen segítik a normál méretű internetes rendelések átvételét mind az eMAG, mind az Extreme Digital ügyfelei számára.

Borítóképünkön online eladó és vásárló