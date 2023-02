Vármegyénk két NB-s csapata is lejátszotta első idei bajnoki mérkőzéseit. A TAC második csapata a Zsámbékot fogadta előrehozott mérkőzésen az NB II. Északnyugati csoportjában és egy roppant kiélezett mérkőzésen aratott győzelmet. A tataiak legjobbja Pattantyús Petra volt, aki mindössze egy mérkőzést veszített. A TAC győzelmével a harmadik helyre jött fel.

Az NB III.-ban a Vértesszőlős a MÁV Előre vendége volt, a Lovasberényben lejátszott mérkőzést a papírformának megfelelően simán nyerték a szőlősiek. A vendégeknél Illés Roland és Szakál Béla az összes mérkőzését megnyerte, utóbbi öt összecsapásán mindössze egy szettet veszített. A Vértesszőlős játszott egy előrehozott mérkőzést is, amelyen a Honvéd Szondit is könnyedén verte (Illés Roland, Kovács Csaba és Saláta Ferenc is megnyerte az összes meccsét, előbbi ráadásul szettveszteség nélkül), így (igaz, egy mérkőzéssel többet játszva) átvette a vezetést a bajnokságban.