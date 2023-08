Férfi kézilabda, Horizon-kupa, elődöntő PAUC (francia)–MOL Tatabánya KC 34-29 (15-12) Villeneuve d’Ascq, 300 néző. Tatabánya: Székely – Rodríguez, Ancsin, Vajda, Peric, Győri, Ugalde. Csere: Juhász, Pergel, Vilovszki, Krancz, Eklemovics, Enomoto. Edző: Tombor Csaba.



Mire útra kelt a tatabányai csapat a Lille melletti francia kisvárosba, kiderült, hogy a Kék Tigrisek vezetőedzőjének hat játékosát is nélkülöznie kell a francia szövetség által szervezett Horizon-kupán. Így ezen a tornán mindössze 14 játékos állt Tombor mester rendelkezésére. Ezek után ráadásként a PAUC elleni első összecsapás első percében Peric is meghúzódott, ezért nyolc hónap kihagyás után ismét Juhász vehette kezébe a Tatabánya karmesteri pálcáját. Ádám élt is a lehetőséggel, bátran és hatékonyan játszott. De ez elmondható Pergelről, valamint a jól védő Székely kapusról is. Sőt, a tatabányaiak helyzetének ismeretében bátran kijelenthető, hogy mindenki kitett magáért a francia élcsapat ellen. A PAUC-nál a legtöbb gondot az ellenfél válogatott kapusa okozta a tatabányaiak számára, aki némi túlzással, „kivédte a Kék Tigrisek szemét”, és ez a mérkőzés végeredménye szempontjából döntőnek bizonyult…

Kontra Zsolt, a Mol Tatabánya KC technikai vezetője: – A francia válogatott játékosokkal megtűzdelt, új edzővel is erősödött PAUC ellen derekasan küzdött a társaság. Mindenki dicséretet érdemel, bár ha a ziccereinket kihasználjuk, még szorosabb is lehetett volna a végeredmény.

A 3. helyért Holstebro (dán)–MOL Tatabánya KC 26-25 (11-11) Villeneuve d’Ascq, 600 néző.

A harmadik helyezést eldöntő találkozót hasonló összeállításban kezdte Tombor Csaba vezetőedző együttese, mint az előző meccsét. Mindössze annyi változás történt, hogy Bartucz váltotta a kapuban Székelyt, illetve a nyitányon megsérült Peric sem léphetett pályára. Ráadásul az első félidő hajrájában Eklemovicsot is elvesztette a Bányász, miután a játékos piros lapot kapott. A felforgatott összeállítású, kevés cserével bíró Tatabánya védekezésben elmaradt a megszokottól, miközben Bartucz kiváló teljesítményt nyújtott a kapuban. A bronzcsata küzdelmes találkozót hozott, sok játékmegszakítással. A dánok pedig a tempóról is „gondoskodtak”. Ennek ellenére az utolsó támadásban benne volt az egyenlítés esélye, de a ziccert elhibázták a Kék Tigrisek. Így a negyedik helyen végzett a Tatabánya.

Kontra Zsolt: – A bronzmeccsnek és a tornának is sok pozitívuma volt. Jól jött a csapatépítés szempontjából, és még inkább ráhangolódtunk a nemzetközi tempóra.