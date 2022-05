A közgyűlésen eldőlt, hogy a szervezet új elnökséggel folytatja a munkát – közölte az önkormányzat a közösségi oldalán. A tisztségviselők mellett Schummel Tamás elnöki megbízatása is lejárt, aki hosszú éveken keresztül elhivatottan, a jogszabályi előírásoknak megfelelve végezte el a feladatokat. Az egyesület most leköszönő vezetője nem vállalta az újabb jelöltséget, ugyanakkor a jövőben a háttérből segíti az elnökséget.

A civil szervezet tájékoztatása szerint Kurinyecz Gábor lett az új elnök, a következő négy évben Jurásek János az általános, Bercsényi Melinda pedig a gazdasági elnökhelyettes pozíciót tölti be. A közgyűlésen döntöttek arról is, hogy Wibling Józsefné, Pál Katalin, Horváth Zoltán, Bordás Zoltán, Gurin Tibor és Molnár Balázs is elnökségi tag lesz. A felügyelőbizottság elnökének Szeiler Viktort választották, bizottsági tagként Kollár Dóra és Mali Sándor segíti a munkáját.