Több helyszínen is készültek húsvéti programokkal a városban. Arcfestéssel, nyuszisimogatóval, udvari játszóprogramokkal várták a családokat a Közösségi Házban, ahol Farkásházi Réka és a Tintanyúl is koncertezett. A Kecskés László Emlékházban kézműveskedéssel készültek a Klapka György Múzeum munkatársai, a kicsik pedig csokitojást is kereshettek az udvaron.