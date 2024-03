Milyen feladatokat látnak el az üzletkötők?

Az üzletkötők az értékesítési folyamatok fontos szereplői, akik több kiemelt jelentőségű feladatot is ellátnak az üzleti célok elérése érdekében. Tevékenységi körükbe tartozik többek között a(z):

Üzleti lehetőségek felkutatása: Az üzletkötők egyik alapvető felelősségét az új üzleti lehetőségek felkutatása, illetve új ügyfelek megszerzése jelenti. Ez magában foglalja például a piaci szegmensek feltérképezését, valamint a potenciális ügyfelek azonosítását és a velük való kapcsolatfelvételt is.

Értékesítési ajánlatok kidolgozása: A kapcsolatfelvételt követően az üzletkötők dolga, hogy átfogó bemutatóval szolgáljanak az általuk képviselt termék/szolgáltatás előnyeiről, majd érdeklődés esetén az ügyféligényekhez igazodó ajánlatot dolgozzanak ki.

Ügyfélkapcsolatok kezelése: Az üzletkötők sok esetben az értékesítés után is kapcsolatban maradnak ügyfeleikkel, értesítik őket az esetleges újabb ajánlatokról, továbbá megválaszolják a felmerülő kérdéseiket.

Értékesítési célok elérése: A munkavégzést általában különböző mutató- és célszámok alakítják, amelyeket a pozíció beöltőinek a saját előrehaladásuk, illetve a vállalat eredményessége érdekében is el kell érniük.

Piackutatás és versenyelemzés: Mindemellett a sikeresség érdekében az üzletkötők folyamatosan figyelik a piaci trendeket és a versenytársak tevékenységét, hogy ily módon jól működő értékesítési stratégiákat és versenyképes ajánlatokat tudjanak kidolgozni.

Karrierépítés üzletkötőként Nagykanizsán

Üzletkötőként természetesen Nagykanizsán is adódhat bőven lehetőség az elhelyezkedésre. Mindezt megerősíti a város álláspiacára specializálódott NagykanizsaAllas.hu kínálata is, ahol már többször is előfordultak ilyen típusú lehetőségek például telekommunikációs szolgáltatók révén: https://nagykanizsaallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites. Emellett pedig egyéb értékesítői és kereskedelmi állások is időről időre felbukkanhatnak, amelyek mind-mind érdekesek lehetnek az iparág iránt érdeklődők számára.

Ezen állások előnye, hogy sok esetben felhasználói szintű számítógépes ismeretek, valamint középfokú végzettség birtokában már eséllyel megpályázhatóak. A hangsúly ugyanis sokkal inkább a személyes kvalitásokon van, mintsem a képzettségen vagy a tapasztalaton. Ezen belül is különösen a kiváló kommunikációs képességeket, a kitűnő tárgyalástechnikát, a pozitív fellépést, továbbá természetesen az értékesítői affinitást keresik a pályázókban a munkáltatók.