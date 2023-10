Az áruszállítók feladatai

Az áruszállítók alapvető feladata, hogy a rájuk bízott árut és termékeket biztonságosan, illetve hatékonyan elszállítsák az egyik helyről a másikra. Mindez persze számos tevékenységet magában foglal, beleértve például az áruk előkészítését, melynek során az áruszállítók részt vesznek az áruk csomagolásában, gépjárműre történő felpakolásában, valamint a biztonságos szállítás feltételeinek a megteremtésében.

A szállítási tevékenység ezenkívül dokumentációs feladatokkal is együtt jár. Ez azt jelenti, hogy az áruszállító szállítólevelekkel, fuvarokmányokkal, áruátvételi igazolásokkal, valamint számlákkal dolgozik együtt, amelyek átadásáról, illetve aláíratásáról gondoskodnia kell a munkája során. Gondoskodnia kell továbbá a szállítási útvonalak hatékony megtervezéséről is, mellyel kapcsolatban persze kaphat segítséget a fuvarszervezőktől, ugyanakkor sokszor előfordulhat, hogy saját döntéseket szükséges az áruszállítónak meghoznia.

Fontos feladatuk mindezen kívül az ügyfélkapcsolatok fenntartása is, hisz a szállítások alkalmával a fuvarozóknak rendszeresen kapcsolatba kell lépniük a címzett céggel, illetve az áruk átvételéért felelős munkatárssal. Végezetül pedig az áruszállításhoz kapcsolódó szabályok állandó betartásáról, illetve magának a szállításhoz használt gépjárműnek a karbantartásáról sem feledkezhetünk meg, amelyek szintén lényeges és megkerülhetetlen felelősségek az áruszállítói munkakörök esetében.

Az áruszállítói pozíciók betöltésének feltételei

Az áruszállítói pozíciók Győrben is változatos követelményeket támasztanak a pályázók felé. Bizonyos munkakörök már akár B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthetőek, míg máshol a magasabb kategóriák is a követelmények részét képezhetik. A GyorAllas.hu kínálatában mindkét áruszállítói állás megtalálható.

Példának okáért egy korábbi hirdetésben autóalkatrészek kiszállítására kerestek munkatársat, amely pozícióra a csupán B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők is eséllyel pályázhattak. Egy másik, nemzetközi szállításra vonatkozó hirdetésben viszont a szállításhoz használt gépjárműből kifolyólag C+E kategóriás jogosítványra, GKI igazolványra, digitális tachográf kártyára és PÁV minősítésére is szükség volt.

A képesítéseken, a tapasztalaton és a vezetői képességeken túl persze egyéb kvalitásokra is szükség mutatkozik az áruszállítói pozícióban történő helytálláshoz. Ilyen például a pontosság és a megbízhatóság, ami visszatérő szereplője az elvárásoknak az ilyen típusú állások kapcsán. Mindez természetesen nem véletlen, hisz a szállítások általában szigorú határidőkhöz vannak kötve, így elengedhetetlenek ezen kvalitások. Fontos továbbá a jó stressztűrő képesség, az áruszállítás során ugyanis gyakran lehet szembesülni dugókkal, kellemetlen forgalmi szituációkkal, amelyeket az áruszállítónak a lehető leghiggadtabban kell megoldania.

A fizikai állóképesség szintén elvárásként fogalmazódhat meg, a korábbiakban említett gépjárműre való fel- és lepakolásokból adódóan. Mindemellett pedig a jó szervezőképesség sem elhanyagolható, amire az útvonalak és a szállítások hatékony megtervezése céljából mutatkozhat igény.