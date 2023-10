Mi okozhat erős menstruációs görcsöket?

A méh működéséből fakadóan valamennyire normális, hogy minden hónapban tapasztalunk gyengébb vagy erősebb menstruációs görcsöket. Ezek az összehúzódások segítik ugyanis a méhnyálkahártya leválását, ha az adott ciklusban nem jött létre terhesség. Ha másodlagos tüneteket is tapasztalunk a menstruációnk alatt azonban már érdemes lehet jobban is odafigyelni rá. A dysmenorrhea a fájdalmas menstruáció orvosi fogalma, ami a görcsök mellett már a rosszulléteket, a hányingert, hányást, szédülést, hasmenést is sorolja a tünetei között. Ezek többnyire két-három napon belül enyhülnek, illetve meg is szűnnek, ha tartósan fennáll a probléma azonban érdemes lehet kivizsgáltatni a forrását.

Az elsődleges dysmenorrhea azt jelenti, hogy a panaszok minden ciklus alkalmával jelentkeznek erősebb vagy gyengébb formában. Hátterükben azonban nincs egészségügyi probléma, így pedig gyakran csak az életmódunkkal és fájdalomcsillapítókkal befolyásolhatjuk tüneteink erősségét. A másodlagos dysmenorrhea esetén viszont valamilyen fertőzés, esetleg társbetegség okozza a panaszokat. Ha már a menstruációnk előtt több nappal erős görcsöket tapasztalunk vagy még azután is tartanak a fájdalmas tünetek, hogy a vérzés teljesen megszűnt, okkal gyanakodhatunk erre. Bármelyik is álljon panaszaink hátterében azonban érdemes kivizsgáltatnunk. Nem szabad hagyni, hogy a fájdalom a megszokott rutin részévé váljon!

Mit tehetünk erős menstruációs görcsök ellen?

Számos házi praktika létezik menstruációs görcs ellen, ami hatékonyan csökkentheti panaszainkat. Ha a fájdalomcsillapító egyedül nem elég, mindenképp érdemes kipróbálni őket!

Ásványi anyagok és vitaminok, amik segíthetnek

Szervezetünk egy finom gépezet, aminek megfelelő működéséhez tápanyagokra, ásványi anyagokra és mozgásra is szüksége van. Ha erős menstruációtól szenvedünk, ami megnyilvánulhat a fájdalmas görcsökben és a fokozott vérzésben is, még inkább oda kell figyelnünk általános egészségünkre. A görcsök csökkentésében sokat segíthet például a magnézium, ami fontos szerepet játszik az izmok megfelelő működésében. Hiányát is gyakran jelzi szervezetünk görcsökkel, fájdalommal és ingerlékenységgel.

A C-vitamin hozzájárul a gyulladáscsökkentéshez és a fájdalom enyhítéséhez, illetve segíti a vas felszívódását. Mivel a menstruáció hatására kialakulhat vérszegénység is, erre érdemes odafigyelni. A B6-vitamin szintén segíthet a menstruációs görcsök csökkentésében, ezen kívül bizonyítottan hatással van a hangulatunkra. Mivel sokan panaszkodnak hangulatingadozásra, letargiára, ingerlékenységre ciklusuk kezdeti szakaszában, ez a vitamin jó szolgálatot tehet a számukra.

A B9-vitamint, más néven a Folsavat pedig kimondottan a női vitaminok között tartják számon. Azon kívül ugyanis, hogy fontos szerepe van az egészséges és gondmentes terhesség lefolyásában és a magzat megfelelő fejlődésének támogatásában, hiánya fokozhatja a menstruációs görcsöket is.

Megoldást jelenthet a mozgás

A menstruációs görcsök gyakran nemcsak az alhasi részt érintik, hanem derék-, csípő- és combfájdalmakat is okozhatnak. Ha ezek az izmaink például életmódunkból fakadóan egyébként is hajlamosak a görcsökre, alighanem problémát fognak okozni a menstruáció alatt is. Érdemes ezért rendszeres mozgással tenni a fájdalom megelőzése érdekében. A séta, az úszás és a gerincjóga is sokat segíthet a deréktáji izmok rugalmasságának megőrzésében és ellazításában.

Ha azonnali megkönnyebbülésre van szükségünk, a pillangó póz, illetve a csecsemő póz segíthet a görcsök csökkentésében. Utóbbi viszonylag széles körben elterjedt. Ilyenkor az ágyban vagy egy jógamatracon a sarkunkra ülünk, homlokunkat magunk előtt a matracra helyezzük, karjainkat pedig lazán hátra nyújtjuk a testünk mellett. Ez hozzájárul a deréktáji izmok ellazításához.

A pillangó póz esetén a hátunkra fekszünk, felhúzzuk a sarkunkat a fenekünkhöz, amennyire csak tudjuk, majd kétoldalra leengedjük a térdeinket. Ez az alhasi görcsök oldásában lehet segítségünkre, illetve mobilizálhatja a csípő és a comb feszes izmait.

Fontos az étrend!

A menstruációt megelőző napokban érdemes kerülni a nehéz, zsíros, szénhidrátban gazdag ételeket, mivel ezek megterhelhetik a gyomrunkat. Ha gyakran szenvedünk hányingertől, hányástól azonban jó, ha tartunk otthon egy kis kekszet, gyömbéres teát, esetleg szárított gyömbért. Ez ugyanis segít csökkenteni a rosszullétet.

Az alkoholfogyasztást szintén érdemes kerülni, mivel kiszárítja a szervezetet, ezáltal fokozhatja a görcsök erősségét. Helyette fogyasszunk sok vizet, gyógynövényteát, például cickafarkból, amiről szintén úgy tartják, hogy a hölgyek barátja.

Végezetül pedig fontos ismét megjegyeznünk, hogy ha erős fájdalmaktól szenvedünk menstruációnk alatt, ne habozzunk felkeresni nőgyógyászunkat. Az erős görcsök nem szükségszerűen a női lét velejárói és gyakran egyszerű kezeléssel csökkenthetőek a panaszaink.