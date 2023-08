Közel két hónapja üzemelte be a 12 kilowattos Bodor lézervágó gép P Modelljét az AZ-Engineering Kft. A fém megmunkálással és gyártással foglalkozó tatabányai vállalkozás a közel száz millió forint beruházás mellett állományban is gyarapodott, hiszen nemrég több új munkavállaló is csatlakozott a céghez.

„Az AZ-t a megbízhatóság, a kiszámíthatóság jellemzi, ezért vagyunk elismertek munkavállalóink és megrendelőink között egyaránt” - fogalmaz Cziráki Zoltán, aki üzlettársával, Kishalmi Andrással vezeti a komoly célokat kitűző vállalkozást.

„Cégünk éves forgalma jóval meghaladja az 500 millió forintot, állományunkban pedig harmincnál is többen dolgoznak. Fő profilunk a bérgyártás, ami azt jelenti, hogy egy-egy adott vállalkozás, esetleg multinacionális cég elképzel egy-egy eszközt, mi pedig az adott tervek alapján elkészítjük, vagy adott esetben megtervezzük azt.

Rendszeresen gyártunk tablet- és telefontároló acél szekrényeket, dobozokat dán ügyfelünknek, de a helyi multicégek raktáraiban hasznosítható, a targoncákat helyettesítő speciális emelőket, darukat is elkészítettünk már. Az új, nagy teljesítményű lézergépünkkel szintet léptünk, és bizonyos eszközök gyártási idejét a korábbiak töredékére sikerült csökkenteni.

Emellett CNC esztergályos és maró, valamint élhajlító berendezésekkel is rendelkezünk. Még ebben az esztendőben kívánjuk beüzemelni porfestő műhelyünket, így teljes lesz a kép. Az alapanyagtól a gyártásig, a tárolástól a festésig és a csomagolásig mindent egyetlen helyen tudunk elvégezni.

Partnereink között több mérnöki iroda is található: ők azok, akik megterveznek bizonyos eszközöket, mi pedig legyártjuk ezeket.

Fő profilunk a bérgyártás, közép- és nagy szériás gyártással foglalkozunk, ebben kiemelkedő partnerek tudunk lenni a megfelelő felszereltséggel és szakértelemmel" - mondta el Cziráki Zoltán.

A cég munkái iránt érdeklődők egyre több felületen ismerhetik meg részletesen az AZ-Engineering Kft. munkáját. Az azeng.hu weboldal mellett Facebook, Insta és Tiktok oldalt is indított a vállalkozás az interneten. A Kft. elsődleges célja az, hogy a megrendelők könnyebben megtalálják az AZ-Engineering magas szintű szolgáltatásait.

AZ-ENGINEERING KFT.

2800 Tatabánya, Búzavirág u. 2/A

Telefon: 00/36-30-216-99-95

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/azeng.hu

Insta: https://www.instagram.com/azeng_ineering/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@azeng952/