A vakmerő lovaskalandjairól híres Móric gróf a legenda szerint bajnai kastélyában gyakran lóháton közlekedett, egy alkalommal pedig az erkélyéről is leugratott. A felújított műemlékben ma látható kiállítás bemutatja a gróf különc személyiségét, bravúros lovas kalandjait, de megismerhetjük anglomán ízlésvilágát, valamint a vadászat és lóversenyzés iránti szenvedélyét is. Az interaktív tárlat szimulációs eszközök segítségével vonja be a közönséget a híressé vált hajmeresztő lovas ugratásokba. Nemcsak a digitális eszközök repítenek vissza a kastély fénykorába, hiszen a klasszicista épület korhű berendezést kapott. A főlépcsőházában például ma újra megtekinthető a háborúban súlyosan megrongálódott, az orosz katonák által szétlőtt, teljes restauráláson átesett monumentális, Ördöglovast ábrázoló festmény.