Megöltek egy rádiós újságírót a Fülöp-szigeteken

A bűncselekmény Negros Oriental tartomány Dumaguete városában történt, mintegy 640 kilométerre délre a fővárostól, Manilától.

A 67 éves rádiós újságíró, Dindo Generoso a munkájába tartva egy forgalmas úton vezette gépkocsiját, amikor egy motorkerékpáros fegyveres többször rálőtt.

A támadó kiléte és indítékai nem ismertek.

A sajtószabadság helyzetét elemző nemzetközi sajtós szervezetek az újságírók biztonsága tekintetében a legveszélyesebb országok közé sorolják a Fülöp-szigeteket. A Bizottság az Újságírók Védelméért (Committee to Protect Journalists, CPJ) nevű New York-i szervezet az újságíró-gyilkosságok tetteseinek felelősségre vonásában is a legrosszabban teljesítő országok közé sorolja.

Júliusban is történt a mostanihoz hasonló gyilkosság: az ország déli részén fekvő Kidapawanban egy rádiós újságíró, Eduardo Dizon hazafelé tartott gépkocsijával, amikor lelőtte egy motorkerékpáros merénylő.

Rodrigo Duterte államfő 2016-os hatalomra kerülése óta tucatnyinál több újságírót öltek meg az országban. Nem sokkal megválasztása előtt Duterte egy sajtótájékoztatón azt mondta, a korrupt újságírók megérdemlik a halált.