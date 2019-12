Lövöldözés volt egy cseh kórházban, többen meghaltak

Az eset a Prágától 350 kilométerre keletre lévő, Morvaország és Szilézia határán fekvő iparváros 1200 fekvőhelyesen egyetemi kórházában történt.

Jan Hamácek cseh belügyminiszter szerint a fegyveres a járóbeteg-ellátójában lezajlott lövöldözés után elmenekült.

A rendőrség különleges egységei, köztük gyorsreagálású osztagok kommandósai érkeztek a helyszínre, és rendőrségi helikopterek is részt vesznek a támadó utáni hajszában a városban.

Jirí Havrlant kórházigazgató azt mondta, hogy

Más részletek egyelőre nem ismertek.

A rendőrség egy 180 centiméter magas, piros kabátos férfit keres. A Mladá Fronta Dnes közzétette a feltételezett támadó fényképét is.

A feltételezett elkövető:

Police have led a man in handcuffs out of Ostrava hospital where shooting left six dead. They are refusing to confirm if he is the shooting suspect. https://t.co/MJ0uyJbHSz

— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) December 10, 2019