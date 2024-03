Az orosz területek ellen megszaporodott ukrán dróncsapásokról szólva elismerte, hogy az ukrán fegyveres erők "fokozott aktivitást" tanúsítanak ebben a vonatkozásban. Hozzátette, hogy az orosz légvédelem aktív, és a további részletek megválaszolását az orosz védelmi minisztérium hatáskörébe utalta.

Azon sajtóértesülések ügyében, amelyek szerint leváltották az orosz haditengerészet főparancsnoki posztjáról Nyikolaj Jevmenov tengernagyot, és a helyére ügyvezetőként Alekszandr Mojszejev tengernagyot, az Északi Flotta parancsnokát nevezték ki, annyit mondott, hogy erről nyílt parancs nem született, a titkos parancsokat pedig nem tudja kommentálni.

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna három védelmi vonalat tervez építeni összesen kétezer kilométer hosszan

Ukrajna három védelmi vonalat tervez építeni összesen kétezer kilométer hosszan - közölte hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-oldalán.

Mint azt bejegyzésében ismertette, Denisz Smihal ukrán miniszterelnök jelentést tett neki az új védelmi vonalak kialakításának üteméről.

Nagyszabású feladat kialakítani a védelmet három vonalban kétezer kilométer hosszan

- tette hozzá.

Ukrajnában tavaly novemberben létrehoztak egy hatóságok közötti munkacsoportot, hogy az erődítményeket, bunkereket, harckocsiakadályokat, aknamezőket is magukban foglaló védelmi vonalak kiépítésének kérdéseivel foglalkozzon. Smihal március 4-én közölte, hogy a testület minden nap dolgozik, és az év eleje óta 525 millió dollárt utaltak ki a szóban forgó a célra.

Az ukrán légvédelem tizenöt drónt lőtt le Odessza felett, találat érte az infrastruktúrát

Oroszország által indított huszonöt drónból tizenötöt lelőtt az ukrán légierő a dél-ukrajnai Odessza megyében az éjszaka folyamán, és találat ért egy infrastrukturális létesítményt – közölte hétfőn az ukrán hadsereg és regionális vezetők.

A hadsereg közleménye szerint tíz Sahíd típusú rakétát az odesszai kikötő felett semmisítettek meg.

Újabb tömeges éjszakai dróntámadást hajtottak végre az oroszok Odessza megyében. A harcok legalább másfél órán át tartottak

– közölte Oleh Kiper, Odessza megye állami közigazgatásának vezetője.

„A légierő egységei bonyolult művelet során számos Sahíd-hullámot vertek vissza, amelyek a Fekete-tenger felől érkeztek ipartelepek és lakónegyedek közé, ami miatt nagyon nehéz volt a védelem feladata” – mondta a megye kormányzója.

Oleh Kiper szerint egy infrastrukturális létesítmény és néhány kereskedelmi egység rongálódott meg. Áldozatokról egyelőre nem érkeztek értesülések.

A dél-ukrajnai Odessza megyét márciusban eddig hat orosz dróntámadás érte.

Oroszország fokozta az ukrajnai kikötők – köztük Odessza –, valamint a gabonaipari létesítmények elleni légitámadásokat, miután Moszkva tavaly nyáron nem újította meg az ENSZ és Törökország közvetítésével megkötött fekete-tengeri gabonaszállítási egyezményt.

A jelentős gabonatermesztő és exportáló Ukrajna azóta alternatív útvonalat épített ki az Odessza környéki fekete-tengeri kikötők igénybevételével.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap éjjel kijelentette, hogy az orosz hadsereg március eleje óta ukrajnai célpontok ellen 175 pilóta nélküli szerkezetet lőtt ki, amelyek közül Ukrajna 151-et hatástalanított.

Három frontszakaszról jelentett sikereket az orosz védelmi tárca

A donyecki, az avgyijivkai és a herszoni frontszakaszról számolt be orosz előretörésről hétfőn a moszkvai védelmi tárca.

A hadijelentés szerint az ukrán fél az elmúlt nap folyamán 17 rohamot és ellenrohamot kísérelt meg sikertelenül, közülük 11-et Avgyijivka környékén.

Az ukrán hadsereg a harci érintkezési vonal mentén több mint nyolcszáz katonát veszített, közülük a legtöbben, több mint 430-an az Avgyijivka körzetében vívott összecsapásokban estek el vagy sebesültek meg súlyosan.

A minisztérium a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egyebek mellett két telephelyet, ahol külföldi „zsoldosok” állomásoztak, hét drónirányítási pontot, egy üzemanyag- és öt lőszerraktárt, két harckocsit – az egyikük egy amerikai Abrams volt –, két gyalogsági harcjárművet, négy páncélozott harcjárművet, egy cseh Vampire sorozatvetőt, két francia CAESAR és egy amerikai M109-es Paladin önjáró, valamint egy-egy amerikai M101-es és M119-es vontatott tarackot, továbbá HIMARS sorozatvetők tíz rakétáját és 95 drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Andrzej Duda: Oroszország nem győzhet Ukrajnában

Oroszország nem győzhet Ukrajnában, mivel az orosz imperializmus egész Európát veszélyezteti – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök hétfőn, Ferenc pápa minap közzétett, az ukrajnai háború kapcsán „a fehér zászló bátorságát” említő nyilatkozatát kommentálva.

Oroszország nem győzhet Ukrajnában, meg kell állítani az orosz imperializmust, amely ma egész Európát, különösen Közép- és Kelet-Európát (...) de az egész világot is fenyegeti

– válaszolt Duda a varsói repülőtéren a washingtoni útja előtt tartott sajtóértekezleten egy, a katolikus egyházfőnek az orosz–ukrán béketárgyalásokról szóló szavaira vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva.

Hozzátette: az Egyesült Államokban a biztonsági ügyekről fog tárgyalni. Alapvető jelentőségűnek nevezte ebben a tekintetben Varsó kapcsolatait Washingtonnal.

Megerősítette: Joe Biden elnök Lengyelország NATO-csatlakozásának 25. évfordulója alkalmából fogadja őt és Donald Tusk kormányfőt. Előzőleg a lengyel elnök az amerikai kongresszusban is tárgyal, szintén biztonságpolitikai témákról.

Donald Tusk az államfővel közös washingtoni látogatása kapcsán hétfőn az X közösségi felületen azt írta: Andrzej Dudával „politikai értelemben gyakorlatilag mindenben különböznek”, de Lengyelország biztonsága érdekében „együtt kell cselekedniük, és együtt is fognak cselekedni”, nemcsak az egyesült államokbeli látogatásuk során.

Megsemmisült egy drón Belgorodban

Lelőtték az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) drónját Belgorod régiója felett – írja a Telegram.

A készülék moszkvai idő szerint 10 óra 15 perckor próbált megtámadni egy orosz területen lévő objektumot.

A drónt az ügyeletes légvédelmi rendszerek semmisítették meg.

Ukrán szabotőrök próbálták áttörni a határt Belgorod térségében

Egy ukrán szabotázs- és felderítőcsoport (DRG) megpróbálta áttörni a határt a belgorodi Novaya Tavolzhanka térségében – jelentette a Mash Telegram csatorna.

A kiadvány szerint a csoport körülbelül 15 emberből állt, akik M4-es gépkarabélyokkal, gránátokkal és robbanóanyagokkal voltak felfegyverkezve.

A szabotőröket az orosz határőrök tüze fogadta, és visszahajtották őket Ukrajna területére.

Oroszország kész a béketárgyalásokra

Dimitrij Peszkov válaszolva a kérdésre, hogy mit gondol Ferenc pápa hétvégi nyilatkozatáról, azt mondta, Oroszország nyitott a béketárgyalásokra.

A katolikus egyházfő korábban úgy nyilatkozott, hogy Ukrajnának „ki kellene tűznie a fehér zászlót” és tárgyalásokat kellene kezdenie Oroszországgal a háború befejezése érdekében. A pápa ezzel a kijelentésével kiváltotta Kijev felháborodását.

Peszkov szerint Vlagyimir Putyin többször is elmondta, hogy hajlandó béketárgyalásokat folytatni.

Ukrán katonák 122 milliméteres aknavetővel lövik az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Bahmut környékén húzódó fronton 2024. március 3-án

Fotó: Efrem Lukackij / Forrás: MTI/AP

Megrázó interjút adott egy kárpátaljai katona özvegye

Kárpátalján szinte nem telik el nap temetés nélkül. A háborúban már legalább 35 magyar vagy magyar kötődésű katona veszítette életét, de valószínűleg valós számuk ennél is magasabb. Szatmári Volodimir is egy volt közülük, tavaly május 11-én áldozta életét a fronton. Megrázó halálát most özvegye idézte fel a Kárpáti Igaz Szó című kárpátaljai magyar lapnak adott interjúban – írja a Magyar Nemzet.

Szatmári Ruszlana elárulta, hogy a háború kitörésekor fiuk éppen sorkatonai szolgálatát töltötte, ezért az első hetekben érte aggódtak a legjobban. Férje még nyugtatta is, hogy a sorkatonákat aligha viszik harcolni, és legalább kiképezték rá, hogyan kell fegyvert forgatni.

Volodimirban aztán április végén fogalmazódott meg az az elhatározás, hogy nem ülhet odahaza ölbe tett kézzel, miközben a fia a hadseregben szolgál.

Hamarosan bevonult, a 101-es kárpátaljai területvédelmi alakulathoz került, ahol felderítőként szolgált. Az első időszakban Donyeck megyében, Popaszne és Kramatorszk térségében állomásoztak, majd Luhanszk megyébe vezényelték át őket. De járt Herszon megyében is, azaz a legforróbb pontokon. Szumi megyében voltak, amikor életét vesztette – sorolta, milyen frontszakaszokon harcolt a férje. Szatmári Ruszlana azt is elárulta az interjúban, hogy a férfi holttestét csak másfél hónappal a halála után szállították haza, azonosításához DNS-vizsgálatot kellett végezni.

Volodimir két gyermeket hagyott hátra. Fiuk, Dmitro most lesz 21 éves, édesapja halála után leszerelték. A lányuk, Sztefánia május 17-én tölti be a 13. életévét.

A teljes interjút itt olvashatja, az özvegy mesélt arról is, mikor találkozott és beszélt utoljára férjével, hogyan értesült halálhíréről, és hogy fel lehet-e bármennyire készülni a legrosszabbra.

Gyilkos bombázásról tettek közzé videót

Egy Szu–34-es vadászbombázó teljes harci bevetését örökítették meg az alábbi felvételek. Még az is látható, ahogy a bomba kinyitja szárnyait – adta hírül a Magyar Nemzet.

Ismét elhalasztották Macron kijevi látogatását

Emmanuel Macron elnök ukrajnai látogatására a következő hetekben kell sor kerülnie – közölte a francia elnökség. Február óta ez a harmadik alkalom, hogy az országba tervezett utazást elhalasztják.

Macron kezdetben azt mondta, hogy februárban tervezi aláírni a kétoldalú biztonsági megállapodást Volodimir Zelenszkij elnökkel. Ezt akkor elhalasztották, mivel végül Zelenszkij érkezett, hogy megkösse az egyezményt – mutat rá a Reuters brit hírügynökség.

Emmanuel Macron francia elnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog az Európai Politikai Közösség (EPC) harmadik csúcstalálkozójának megnyitóján Granadában 2023. október 5-én

Fotó: Javier Etxezarreta / Forrás: MTI/EPA

Diplomaták elmondása szerint a második találkozót március elejére tervezték, mielőtt a hét végére halasztották volna.

A két államfő megállapodott abban, hogy továbbra is szoros kapcsolatot tartanak fenn, különösen az elnök ukrajnai látogatása kapcsán, amelyre a következő hetekben kerül sor

– közölte a francia elnökség.

A halasztás néhány nappal azután történt, hogy egy orosz rakéta csak pár száz méterrel kerülte el Ukrajna elnökét és Görögország miniszterelnökét, amikor a fekete-tengeri Ogyessza kikötői infrastruktúrájába csapódott – írja a Magyar Nemzet.

Zelenszkij is válaszolt a pápa felhívására

Volodimir Zelenszkij elnök elutasította Ferenc pápa azon megjegyzéseit, amelyekben „a fehér zászló bátorságára” szólította fel az ukránokat, mondván március 10-én, hogy Európa biztonságát jelenleg az Ukrajna zászlaja alatt harcoló csapatok garantálják – írta a Kyiv Independent.

Úgy gondolom, hogy az a legerősebb, aki ránéz a helyzetre, aki gondol az emberekre, akiben megvan a fehér zászló bátorsága, hogy tárgyaljon

– mondta egy nappal korábban a pápa.

Zelenszkij az esti beszédében úgy reagált, hogy nem említette közvetlenül a pápát.

Az orosz gyilkosok és kínzók, csak azért nem vonulnak tovább Európába, mert az ukránok fegyverrel a kezükben és kék-sárga zászló alatt visszatartják őket

– mondta.