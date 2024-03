Cikkünk frissül

Az amerikai elnök Izrael melletti elkötelezettségét hangoztatta, ám bírálta az izraeli kormányfőt

Izrael melletti elkötelezettségét hangoztatta Joe Biden amerikai elnök szombaton az MSNBC amerikai televíziónak adott interjújában, ugyanakkor bírálta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt.

Biden az interjú során ismét felemelte szavát az izraeli hadseregnek (IDF) a Gázai övezet déli részén lévő Rafah ellen tervezett szárazföldi művelete ellen, kiemelve: a műveletet nem indíthatják meg addig, amíg Izrael nem biztosítja a városban összezsúfolódott civilek evakuálását.

Jelenleg Rafahban él a háború előtt mintegy 2,3 milliós Gázai övezet lakosságának több mint fele.

Jóllehet Biden a művelettel kapcsolatban megfogalmazott bírálata ellenére is Izrael melletti elkötelezettségét hangoztatta, kiemelve, hogy soha nem hagyná magára Izraelt, ugyanakkor bírálta a zsidó állam miniszterelnökét.

"Azt gondolom, több rosszat tett, mint jót" - fogalmazott Netanjahunak az októberben indult gázai háborúban hozott döntéseire utalva.

"Joga van megvédeni Izraelt, és joga van folytatni a Hamász elleni műveleteket. Mindazonáltal muszáj nagyobb gondot fordítania a műveletei miatt elveszett ártatlan életekre" - fogalmazott Biden.

"Vannak azért vörös vonalak. Több mint 30 ezer palesztin halála elfogadhatatlan" - tette hozzá.

Az amerikai elnök szerint Netanjahu voltaképpen Izraelnek árt azzal, ha nem akadályozza meg a civilek halálát, mert a veszteségek "ellenkeznek mindennel, amit Izrael képvisel".

Biden már korábban is figyelmeztetett, hogy Izrael elveszítheti a nemzetközi közösség szimpátiáját a gázai civil áldozatok egyre növekvő száma nyomán.

Mindeközben az Egyesült Államok közel-keleti és közép-ázsiai műveleteit irányító Középső Parancsnoksága (CENTCOM) bejelentette, további humanitárius segélyeket küld a Gázai övezetbe tengeri úton.

A Virginia államból induló General Frank S. Besson nevű hadihajó egyelőre a segélyszállítmányok célba juttatásához szükséges, a partra kiépítendő ideiglenes móló felállításához szükséges eszközöket fogja a térségbe szállítani - derült ki a közleményből.

Svédország és Kanada újrakezdi az UNRWA támogatását

Svédország szombaton bejelentette, hogy újrakezdi az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezete (UNRWA) támogatását, csaknem egy hónappal a segélyek felfüggesztése után. Kanada hasonló döntést hozott.

A gázai humanitárius helyzet elkeserítő, a szükségletek súlyosak

- jelentette ki Johan Forssell svéd fejlesztési miniszter, hozzátéve, hogy az UNRWA nagyobb átláthatóságot és szigorúbb ellenőrzéseket ígért.

Elmondta, hogy Stockholm a 2024-es évre korábban előirányozott, 38 millió dolláros segély felét folyósítja majd a szervezetnek, és további támogatást ígért.

Ahmed Hussen kanadai fejlesztési miniszter azt közölte: Ottawa azért döntött a támogatások újraindítása mellett, hogy azonnali segítséget nyújthasson a szükséget szenvedő palesztinoknak, ám szorosan együttműködik az ENSZ-szel az ügynökségre vonatkozó reformok felügyeletével kapcsolatban.

Míg Izrael súlyos hibának minősítette a két ország döntését, Philippe Lazzarini, az UNRWA főbiztosa "óvatos optimizmusának" adott hangot.

Stockholm és Ottawa azt követően függesztette fel az UNRWA-nak szánt segélyeket, miután izraeli vizsgálatok szerint a szervezet 12 munkatársa közreműködhetett a Gázai övezetet ellenőrző Hamász terrorszervezet Izrael ellen októberben végrehajtott támadásában.

Izrael szerint lángba borítaná a ramadán alatt a régiót a Hamász

A Moszad igazgatója, David Barnea pénteken találkozott a CIA vezetőjével, Bill Burns-szel, hogy a Hamász által fogva tartott emberek kiszabadításáról egyeztessen – írta a The Times of Israel. Az izraeli hírszerzés közleménye arról számolt be, hogy „jelenleg a Hamász úgy akarja megszilárdítani tárgyalási pozícióját, hogy úgy tesz mintha nem lenne érdekelt a megállapodásban”.

Hozzátették, hogy a terrorszervezet a vasárnap kezdődő ramadán idején lángra akarja lobbantani a régiót.

A kémszervezet azt is közölte, hogy „a tárgyalások és a közvetítőkkel való együttműködés folytatódik a megállapodások előmozdítására érdekében”.

A szombati eseményekről itt olvashat: