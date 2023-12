A törvény kettős ellenőrzést vezet be: egyrészt közbiztonsági, közegészségügyi, másrészt munkaügyi szempontból. Az engedélyek csak konkrét munkahelyre, korlátozott időre vonatkozhatnak.

Lesznek kizáró okok és negatív lista, továbbá szigorú szabályok vonatkoznak arra is, aki már nem jogszerűen tartózkodik itt, visszaküldése érdekében akár idegenrendészeti őrizet is alkalmazható. Emellett minden egyes álláshely esetében először meg kell vizsgálni, hogy van-e magyar munkavállaló, és ha van, őt kell alkalmazni, ha nincs, akkor lehet vendégmunkást foglalkoztatni. A vendégmunkások csak korlátozott ideig tartózkodhatnak Magyarországon, ezt követően el kell hagyniuk hazánkat. A törvénymódosítás kapcsán a Belügyminisztérium korábban közölte: Magyarország szuverén állam, ezért maga határozza meg, hogy kit enged a területére, és mindenkitől elvárja, hogy a magyar törvényeket és az együttélés magyar normáit tartsa be.