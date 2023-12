Brit koronázási tányért bocsájtott licitre Novák Katalin Ma egész nap a Semmelweis Egyetem Alapítványának, a koraszülöttek ápolására gyűjt adományokat a közmédia – tájékoztatott Facebook oldalán Novák Katalin. Magyarország köztársasági elnöke hozzátette: a Jónak lenni jó program keretei között már lehet licitálni arra a „koronázási tányérra” is, amelyet III. Károly királytól és Kamilla királynétól kapott a májusi koronázás alkalmával. Ezt a kézzel, korlátozott példányszámban, kifejezetten a koronázásra készült tányért kapták emlékül a szertartáson résztvevő uralkodók, elnökök. Novák Katalin déltől az MTVA stúdiójába látogat és a telefonközpont munkájába bekapcsolódva fogadja majd személyesen a közmédia Jónak lenni jó! jótékonysági kampányába érkező telefonos felajánlásokat mondta el Siklósi Beatrix, a program projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója az M1 aktuális csatorna reggeli híradójában. „Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a kampány fővédnöke, Novák Katalin köztársasági elnök ma ide látogat hozzánk. Délben érkezik és felajánlotta, hogy bekapcsolódik a telefonközpont munkájába, így aki abban az időben telefonál és tesz valamiféle felajánlást, személyesen beszélhet majd az elnökkel” – tette hozzá Siklósi Beatrix. A közmédia Jónak lenni jó! jótékonysági kampánya idén a Semmelweis Egyetem Alapítványán keresztül a koraszülött és a veleszületett fejlődési rendellenességgel élő gyermekeket segítő Semmelweis Fejlődéstámogató Központ komplex fejlesztésére gyűjti az adományokat. Siklósi Beatrix hozzáfűzte: Olaszországból Marco Rossit, a labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát is kapcsolják majd a nap folyamán, aki - miután ellátogatott a Semmelweis Egyetemre -, ragaszkodott hozzá, hogy részt vegyen a kampány hajrájában is. Ezen kívül az ország különböző részeiből érkező vendégek, művészek, színészek, sportolók vesznek részt az egésznapos műsorfolyamban.