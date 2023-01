Hollik István közölte, hogy lezárult a nemzeti konzultáció kiértékelése. Csaknem 1,4 millió ember mondta el a véleményét.

Az eredményekből tisztán látszik, hogy a magyarok nem támogatják az elhibázott brüsszeli politikát", a kitöltők elsöprő többsége nem kér a szankciókból

- emelte ki.

A nemzeti konzultáció eredménye ugyanakkor még valamit bebizonyított: "azt, hogy a magyar baloldal továbbra is úgy táncol, ahogy Brüsszel fütyül" - tette hozzá a kommunikációs igazgató.

"Azzal ugyanis, hogy Gyurcsány Ferencék Brüsszel és az elhibázott szankciók oldalára álltak, egyértelműen szembehelyezkedtek a magyar érdekkel, és a magyar emberek véleményével is, amit kifejeztek a nemzeti konzultációban" - mondta. Ráadásul ezen politikájukon máig nem hajlandóak változtatni: a baloldal továbbra is a magyarokra erőltetné a szankciókat, sőt újabbakat is bevezetne.

"Nekünk viszont Magyarország az első" - jelentette ki Hollik István, hozzáfűzve: mindent megtesznek, hogy érvényt szerezzenek a magyarok akaratának. Ezért továbbra is nemet mondanak az elhibázott brüsszeli szankciókra. Mindent elkövetnek, hogy Magyarországot távol tartsák a háborútól, hiszen csak a béke jelenthet megoldást - hangoztatta a kommunikációs igazgató.