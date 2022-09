A cikksorozat első részében a Magyar Nemzet ismertette, hogyan lett Karácsony Gergely helyett Márki-Zay Péter a miniszterelnök-jelölt, milyen tengerentúli utak és kapcsolatok segítették Márki-Zay kampányát, és milyen finanszírozási csatornát nyitottak közvetlenül a Mindenki Magyarországa Mozgalom számára.

Mindez csak a teljes külföldi kampánytámogatás egy csekély szelete volt. Mire ugyanis 2021 októberében Márki-Zay a baloldal kormányfőjelöltjévé vált, már egy kész kampányhálózat várakozott bevetésre készen - írja a lap.

Médiumok, szakpolitikai NGO-k, adatelemző kampánycég, aktivistatoborzó és mozgósító szervezetek, azaz összefoglalóan: egy komplett hadsereg próbált kormányt váltani 2022 áprilisában. Érdekesség, hogy bizonyos NGO-k a kormány támadásához olyan celebek segítségét is igénybe vették, mint például Pumped Gabo vagy Bödőcs Tibor.

A kormánykritika celeb arcai

2022 januárjának végén egy meztelen férfi igyekezett egy táblával eltakarni magát a Fertő tó magyar oldalán. A táblán az állt, hogy „a Fertő tó az állatoké”. A fiatalember a Pumped Gabo néven elhíresült celeb volt, akit valamilyen oknál fogva a 444 nevű Soros-portál kísért el provokatív akciójára, amellyel a kormány azon terve ellen tiltakozott, hogy a tó magyar oldalán – a szocializmus botrányos ingatlanöröksége helyett – az osztrák oldalhoz hasonló módon szállodát, kikötőt, ökocentrumot és szabadidős létesítményeket emelnének.

Az RTL Klubnak a celeb azzal indokolta a tőle szokatlan akciót, hogy „két hete felhívtam a Greenpeace-t, hogy szeretnék valamit csinálni, szeretnék jobban együttműködni, és akkor szembejött velem a Fertő tavi beruházás”.

Hogy ez mennyire életszerű egy választási kampány időszakában, azt mindenkinek a saját belátására bízzuk, de tény: csomagszerűen kezdtek működni a balliberális celebek egyes NGO-k kormányellenes akcióiban. Szintén a Fertő tóval kapcsolatban aktivizálta magát a „Greenpeace megbízásából” Litkei Gergely humorista, míg végül a kampány utolsó napjaiban Bödőcs Tibor tért le a vicceskedés ösvényéről, hogy a Nyomtass Te Is! című baloldali kampánylapot a vidékieket lenéző videóval reklámozza. Bödőcs egyébként olyannyira nem járt sikerrel, hogy szülőfalujában, Búcsúszentlászlón is átütő sikert aratott a kormánypárt, illetve a kormánypárti képviselőjelölt.

A Greenpeace Soros-szálait részletesen dokumentálta nemrégiben a Kontra nevű portál, a Nyomtass Te Is! kapcsán pedig érdemes megjegyezni, hogy a balos propagandakiadvány mögött álló eDemokrácia Műhely egyik alapítója nem más, mint Sükösd Miklós, Soros egyetemének, a CEU-nak a docense. Ezek után nem csoda, hogy

az eDemokrácia Műhely egyik fő pénzügyi forrása Soros Nyílt Társadalom Intézete.

Összefoglaló jelleggel tehát az látszik, hogy több magyarországi celeb a kampányidőszakban minduntalan kormányellenes akciókban vesz részt, olyan szervezetekkel, amelyek így vagy úgy, közvetlenül vagy közvetett módon, de Soros György kontinenseket átívelő hálózatához kapcsolódnak.

A Nyomtass Te Is! esetében olyannyira egyértelmű a kapcsolat, hogy Soros közvetlenül dotálta a végül Bödőcs Tibor által reklámozott lapot.

Mindez csak néhány bizonyíték volt arra, hogy a baloldal kampánygépezete milyen széles szervezeti és személyi kör segítségében bízva futhatott neki a 2022-es választásoknak. Voltak olyan külföldről pénzelt csoportok, amelyek akár évtizedek óta hirdették a liberális agendát, amelybe Márki-Zay Péterék programja gyakorlatilag hézagmentesen illeszkedett. Ugyanakkor néhány régi szereplő új projektekbe is belefogott, hogy még jobban felkészítsék a baloldalt a választási küzdelemre. Ők azonban nonprofit szervezetek helyett nyereséges cégeket gründoltak, és igyekeztek anyagilag akkor is jól járni, ha választási reményeik nem teljesülnek.

Bajnai DatAdatja, a csodafegyver

Az elmúlt évtizedek kampányirodalmának egyik visszatérő mágikus szava az „adat”. A baloldal stratégái is olvashatják ezeket a műveket, ezért is hozhattak létre egy adatgyűjtő és -elemző vállalkozást, amely a kampányhajrában aztán hírhedtté is vált. A DatAdat nevű cégcsoportban ugyan részt vesz például Gyurcsány Ferenc volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám, a baloldal 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban is sikertelen kampányguruja, Szigetvári Viktor, de az igazi nagyvad Bajnai Gordon. Róla tárgyalópartnere és régi kollégája, Gansperger Gyula a következőket mondta egy, a Városháza-üggyel kapcsolatban nyilvánosságra került hangfelvételen:

„Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak. […] Ugye kik ezek az erők? Ugye egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, az Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon.”

Talán mindennek tükrében nem is meglepő, hogy az adatgyűjtés kampányszempontból stratégiai projektjében nemcsak volt munkatársai, de maga Bajnai is személyesen, illetve egész pontosan egy másik cégén keresztül, tulajdonosként jelent meg. A 2022. évi országgyűlési választás során pedig a DatAdat aktívan bekapcsolódott Márki-Zay Péter kampányába. Mindezt megkönnyíthette, hogy a vásárhelyi politikus egyébként több alkalommal is letette a hűségesküt Bajnai Gordon kormányzása előtt.

Márki-Zay Magyarország „legeredményesebb” kormányzásának tekinti a Bajnai-korszakot, amikor a baloldal egyik legnagyobb megszorítócsomagját hajtották végre. Szerinte Bajnai „nagy szolgálatot tett a megszorító intézkedésekkel”. Többek között amiatt is megdicsérte Bajnait, hogy megszüntette a 13. havi nyugdíjat. A kettejük között lévő kapcsolat azonban jóval több mint személyes szimpátia, és erre egy eltitkolni szándékozott, többórás londoni egyeztetés is felhívta a figyelmet, amelyre alig több, mint két hónappal az április 3-i választás előtt került sor. A 2022. január 28-i megbeszélésen történtekről csak maguk a jelenlévők tudnának pontos beszámolót adni - jegyzi meg a Magyar Nemzet, hozzátéve, hogy Márki-Zay maga is elismerte, hogy a DatAdat többféleképpen működött közre a kampányában. Erre volt példa, amikor előkerült egy számla, amely szerint a kampányban Márki-Zay és társasága étkezését egy vecsési étteremben a Datadat Professional Kft. fizette. Emellett a baloldal kormányfőjelöltje szerint a DatAdat sms-ek kiküldésével is segített: „Ők egy szolgáltatást végeztek, többek között marketingüzenetek kiküldését. Én azt gondolom, hogy ők ezt a szolgáltatást elvégezték. Nincs ezzel gond, úgyhogy én nagyon hálás vagyok az ő szakmai segítségükért.”

A Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a telefonos üzenetekkel körülbelül egymillió embert érhettek el, azonban arról nincs információ, hogy hogyan szerezték meg ezeket a címeket.

A DatAdat azért is fontos, mert például a Demokratikus Koalíció adatkezelését ők intézték. Továbbá ugyanez a Gyurcsány-emberekből összeállt cég biztosította a szükséges technológiai hátteret Gyurcsány Ferenc chatbotjához.

A módszer egyszerű volt: a cég különböző kvízek és feladatok kitöltésére biztatta a párt szimpatizánsait, cserébe hozzáférést kért a személyes adatokhoz. Ezeket később személyre szabott politikai üzenetek kiküldésére használták.

Azt nem tudni, hogy a Korányi Dávid által az Action for Democracy alapítvány keretében gyűjtött pénzek landoltak-e végül Bajnainál. Erre ugyanakkor jó esély van, ami azért is lenne egészen pikáns, mert Korányi korábban Bajnai kollégája volt, és mindketten aktívak a Külkapcsolatok Európai Tanácsában (ECFR), ahol Soros Györggyel és Soros Alexanderrel dolgoznak együtt.

Negyedmilliárdos erősítő a balos hírportáloknak

Az Erősítő magát egy korszakalkotó oldalként írta le, azzal a céllal, hogy egyes cikkek, témák minél több emberhez eljussanak. Az oldalról keveset lehet tudni, üzemeltetője az Amplify APP, amely egyben az adatkezelő is. Érdekesség, hogy a cég székhelye az észt fővárosban, Tallinnban található. Ez a cím megegyezik a DatAdat OÜ nevű vállalkozás székhelyével. Az Amplify (magyarul: erősítő) képviselője Dessewffy Tibor, aki a DatAdat tulajdonosi körében is feltűnik. Dessewffy a Gyurcsány–Bajnai-korszak agytrösztje, a Demos egykori vezetője volt, jelenleg az ELTE Digitális Szociológia Kutatóközpontjának vezetője.

Az Erősítő megalakításától idén március végéig – máig ismeretlen forrásokból – csaknem negyedmilliárd forintból hirdetett a Facebookon ellenzéki hangvételű cikkeket.

Könnyen azt gondolhatjuk, hogy a külföldi finanszírozás, a külföldi kampányszakemberek, illetve az adatelemző és hirdető kampánycégek, valamint a média és egyes beszélő fejek bemutatásával már minden lényeges elemét ismerjük a baloldal 2022-es választási gépezetének, ez azonban közel sincs így. Márki-Zay és a jelöltjeik mögött ugyanis egy teljes, professzionális, „amerikai típusú” szervezetrendszer állt, amelyet szintúgy Soros György finanszírozott. Ennek további szervezeteit és Márki-Zay Soros-hálózathoz kötődő kabinetvezetőit sorozatunk következő részében mutatjuk majd be - írja a Magyar Nemzet.

