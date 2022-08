Csütörtökön kezdi tárgyalni a bíróság azt a személyiségi jogi pert, amelyet Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató cég vezetője indított a Megafilm Kft. ellen, az Elkxrtuk című film kapcsán. A politikai baloldalhoz közel álló Medián vezetője azt sérelmezte, hogy a tavaly októberben bemutatott filmben szereplő Endrét róla mintázták, aki egy közvélemény-kutató intézet igazgatójaként manipulálja a közvéleményt hamis adatokkal, meghatározó háttérfiguraként pedig a politikai életet is befolyásolja. A Megafilm Kft. tulajdonos-producere, Kálomista Gábor viszont azzal érvel, hogy játékfilmről van szó, ami fikciós műfaj, nem oknyomozó dokumentumfilm. A Mediaworks Hírcentruma összeállításában arra is emlékeztet, hogy a Medián korábban több száz milliós összegű megrendeléseket kapott a Gyurcsány Ferenc vezette kormányoktól és személyi összefonódások is bizonyítják a baloldali kötődést.

Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató cég vezetője az Indexnek még márciusban úgy nyilatkozott, hogy a polgári perben hárommillió forint sérelemdíj megállapítását kérik a bíróságtól. Az eljárásban Hann Endrét képviselő jogászok magát a filmet, továbbá a Megafilm Kft. nyilvános kommunikációjában elhangzó állításokat használják bizonyítékként. Ide sorolják az a tényt is, hogy Hann Endre a film bemutatójára személyes meghívót kapott a megafilmesektől, amelyben leírták, hogy a filmben ő maga szerepel.

A benyújtott kereset a filmben elhangzó három, Hann által valótlannak titulált állítás helyesbítését kéri. Azt, hogy Hann és a Medián „az akkor kormányzó MSZP-SZDSZ kormánykoalíció támogatottságát a ténylegesen mértnél magasabban, az ellenzékben lévő Fidesz támogatottságát pedig a ténylegesen mértnél alacsonyabban megjelölő közvéleménykutatási eredményeket tett közzé”. Továbbá azt is helyesbítenék, hogy Hann az akkori kormány politikai döntéshozatalának fontos résztvevője volt, aki kapcsolatban állt Szilvásy Györggyel, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszterrel. A harmadik sérelmezett filmbeli kitétel az, hogy a Medián vezetője részt vett az őszödi beszéd kiszivárogtatásában.

Kálomista: Az Elkxrtuk nem oknyomozó film

Kálomista Gábor az Indexnek márciusban elmondta: ismeretei szerint játékfilmen még sohasem kérték számon bíróság előtt a személyiségi jogok megsértését.

„Mi azt állítjuk, hogy ez egy valós történeten alapuló politikai krimi. Nyilván vannak benne a film dramaturgiája szempontjából fontos fikciós szálak is. Természetesen nem voltunk ott a titkos megbeszéléseken, de mindaz, amit a 2006-os események történetéből filmesként le tudtunk szűrni, az ismereteink alapján nagyon közel áll a valósághoz” – fejtette ki a producer.

Hozzáfűzte, hogy az Elkxrtuk nem oknyomozó dokumentumfilm. Kálomista a Hann Endre peren kívüli egyezkedését célzó felhívására írt válaszlevelében részletesen leírta: „a nézőközönség számára teljesen egyértelmű, hogy egy játékfilmet lát a moziban, nem pedig híradót néz, tények meghamisításáról, így a jó hírnév megsértéséről nem lehet beszélni. Emiatt hiába asszociál a néző Hannra, nem érinti a személyiségi jogait, sőt mivel egy játékfilmben az alkotók szabadon fejezhetik ki véleményüket, és a művészeti alkotás szabadsága is az Alaptörvényben rögzített alapjog.”

Borítókép: Hann Endre (Facebook)