Politikai tartalmú podcast-csatornáit reklámozza a Szabad Európa, amely 27 év után 2020. szeptemberében multimédiás weboldal formájában tért vissza Magyarországra – írja a Magyar Nemzet.

Bár a Szabad Európa azt hangoztatja, hogy célja független, objektív és pártatlan tájékoztatást nyújtani Magyarországról, a lapunk birtokába jutott dokumentum teljesen másról tanúskodik.

A levélben ugyanis több olyan hetente vagy kéthetente jelentkező sorozatról is szó esik, amely kifejezetten a Nemzeti Együttműködés Rendszerérének (NER) elmúlt tíz éves működését, és azokat a folyamatokat vesézi ki, amelyek az elmúlt évtizedben a magyar társadalmat alakították.

A műsorban pedig szakértőket kérdeznek meg egyebek mellett a demográfiáról, a vezérelvű politikáról, az önkormányzatiságról, a külpolitikáról vagy a gazdaságról.

A Szabad Európa emellett a közelgő választási kampánynak, valamint az áprilisi országgyűlési választásoknak is külön sorozatot szentel. A kéthetente jelentkező Konstruktív bizalmatlanság című sorozatban a műsorvezető Vovesz Tibor Ruff Bálint ellenzéki kommunikációs szakemberrel a 2022-es választásokig vezető utat követi végig.

A tájékoztatás szerint az epizódok a választást megelőző időszak aktuális történéseihez és a napi eseményekhez kötődnek.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a Szabad Európa immár multimédiás honlapként történő megjelenésekor a PestiSrácok arról számolt be, hogy az egykor rádióként működő médium visszatérését Amerikából 750 ezer dollárral támogatták, hazánkban pedig egy irodát is nyitottak.

Borítókép: Egy kép a hőskorból, Szabad Európa/Szabadság Rádió egyik technikai helyisége, 1980 München / Fortepan / Fortepan