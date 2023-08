Egy láthatatlan, néma gyilkos söpört végig egy kameruni falun 1986. augusztus 21-én. Egész családok, a háziállatok, sőt még a legyek is áldozatul estek a tragédiának. Először nem tudták megmagyarázni a környéken élők, hogy mi történhetett Nyos falu lakosaival. Este 9 óra körül egy mennydörgésszerű hang hallatszott, azután mindenki összeesett, és a legtöbben meghaltak. Másnap reggel egy helybéli magához tért: amikor körbenézett, nem talált szavakat: holttestek hevertek mindenfelé: embereké, háziállatoké, még a rovarok is elpusztultak. A férfi hamarosan keserves sírásra lett figyelmes. Mint kiderült, egy nő volt az, egy másik helybéli, akit ismert is. Az asszony önkívületi állapotban volt, leszaggatta magáról a ruháit is: képtelen volt feldolgozni halott gyermekeinek látványát.

Sokáig senki még csak nem is sejtette, mi végezhetett a település 1746 lakójával, valamint nagyjából 3500 állatával. Annyi azonban bizonyos volt: mindannyian szinte egyszerre pusztultak el.

Csak ott ültem a halottak közt. Holttestek voltak a házban, a ház körül, a házak mögött, és állattetemek hevertek mindenütt... (...) A családom 56 tagú volt. 53-an meghaltak

– idézte fel a szörnyűséget később egy túlélő.

Felgyülemlett gáz végzett velük

A DailyStar emlékezett meg a falu történetéről. Mint később kiderült, egy közeli tó alján felgyülemlett gázok kitörése okozta a katasztrófát. A kameruni falu mellett található ugyanis a Nyos-tó, amely egy vulkánkürtőben áll, és az évszázadok alatt a szunnyadó vulkánból szivárgott a szén-dioxid a vízfenék repedésein át. A víz alsó rétegeiben látszólag ártalmatlanul összegyűlt, majd kirobbant a mérges gáz, ezzel meggyilkolva a környéken élőket. Egyes számítások szerint 1-300 ezer tonna, mások szerint 1,6 millió tonna széndioxid szabadult fel rövid idő alatt, megfojtva szinte mindenkit a tó 25 kilométeres körzetében - írja a Bors.