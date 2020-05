Cikkünk után csoda történt Drazséval, a cicabarát szeretetgombóccal

Két hete mutattuk be Drazsét, akinek az állatvédő szurkolók hónapok óta kerestek gazdit. Most fantasztikus híreket kaptunk tőlük.

Negyedik hónapja várt gazdira Drazsé, az imádnivaló 1,5 éves kutya, amikor bemutattuk őt a Kemma.hu-n és a 24 Órában. A Szurkolók az állatokért komáromi csoportja most remek hírről számolt be: az eb a minap új otthonba költözött, örökbefogadója pedig cikkeinknek hála ismerte meg őt és a történetét.

A komáromi állatvédő szurkolók február óta keresnek gazdit a másfél éves, tündéri kutyánakSzurkolók az Állatokért Komárom és környéke Közzétette: Kemma.hu – 2020. május 14., csütörtök

Drazsé egyébként valóban nagy népszerűségre tett szert: a róla szóló írásunkat Facebook-oldalunkon 1400-an, összesen pedig majd’ kilencezren lájkoltak, ezzel is segítve gazdisodását. A szurkolók köszönete így mindenképp szól olvasóinknak is azért, hogy a cicabarát szeretetgombóc immár otthonra talált. Bízunk benne, hogy a szintén hónapok óta gazdira váró Foltossal is megtörténik a csoda. Az ő történetét IDE kattintva éritek el.