A repülőtérről a belváros felé buszozva kapkodtuk a fejünket jobbra-balra. Felhőkarcolókat, tülkölő autókat és festők ecsetjére kívánkozó mecseteket láttunk. Körülbelül 4000 van ezekből a 18 milliós Isztambulban. A város keleti és nyugati vége között 110 kilométer a távolság. Évente több ezer új ház épül, végeláthatatlan a növekedés, miként a látnivalók is.

Ezek közül kihagyhatatlan az Aja Szofia. Ma múzeum a világ egyik legnagyobb és legszebb mecsetje, az egykori keresztény székesegyház. Ahogyan a látvány, úgy előtte a sorban állás is felejthetetlen marad. Éppen október 29-én érkeztünk, a Török Köztársaság kikiáltásának 99. évfordulóján. A megszokottnál is nagyobb volt a tömeg, bő másfél órát kanyarogtunk, de megérte. A lenyűgöző méretű Topkapi palota rengeteg érdekességgel vár. Mind a négy udvarának és a múzeumoknak a bejárása napokig tartana, nekünk az óráink meg voltak számlálva, így csak ízelítőre futotta mindenből. A nagyságrendről annyit, hogy 5000 állandó lakosára főztek nap mint nap az óriási konyhában, ahol másik 5000 adag étel is készült minden reggel, délben és este.

Az átlagos infláció 170 százalék, az élelmiszereknél még több

Ezt még nem tudtuk, amikor a hosszas várakozás közben csapatunk fele elment gyorsebédért. Perecek simán és sajttal, nutellával, burek, cukorválogatás, minden nagyjából magyarországi árakon. Amikor visszaérkeztem, Kargili szomorúan csóválta a fejét. – Talán nem finomak? – kérdeztem. – Dehogynem. Nagyon is azok. Csak éppen két éve negyed ennyibe kerültek. Az átlagos infláció 170 százalék körüli volt, az élelmiszereknél még nagyobb. Egyre több a szegény, akinek nagyon meg kell gondolnia, mit vegyen, mit egyen.

Útlevél se kell már

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közelmúltban jelentette be, hogy a magyar turisták személyi igazolvánnyal, útlevél nélkül is beléphetnek Törökországba.

Mi is gondolkodtunk, de azért jó néhány csábítással szembenéztünk. Nagy Bazár, váratlanul nagy csalódás. – Drága, sok a hamisítvány, török ember itt nem vesz semmit, csak a turista – mondta Kargili úr. Javasolta, mi ne vásároljunk, mert lesz jobb. Hittünk neki. Később különféle helyeken alkudtunk, vettünk édességet, táskát, ruhát, hűtőmágnest – és kék szemeket. A néphagyományok szerint megvédenek a szemmel verés, a rontás ellen. Így legyen! Fontos, hogy magunknak nem vehetünk, csakis ajándékba. Sokat hoztunk belőle, reméljük, nem lesz baj a családban, baráti körben.

Különleges képződmények meredtek az ég felé Kappadókiában

– Mindjárt baj lesz! – mondtuk megkönnyebbülve, amikor közelítettünk egy-egy pihenőhelyhez. Mondtuk, de helyesen leírva bay, ami urat jelent, és a teremtés koronáinak az eligazítást, hol lehet megkönnyebbülni. Gyakran játszottunk a szavakkal. – Van-tó – mutatta például a térképen ismerősvezetőnk. Próbáltuk kijavítani, hogy ott van egy tó, de nem hagyta magát. A tó neve Van, ez nálunk a legnagyobb. Ott van Van-tó, és van Van tartomány és van Van város is. Gyönyörű. Ha jöttök máskor is, meglátjátok, most a gyönyörű lovak földjére megyünk. Kanyonok, sziklatornyok, föld alatti, sziklákba vájt kápolnák a Göreme templomvölgyben, a Zelvét nevű barlangváros utcákkal, folyosókkal – ez Kappadókia.

Ha Kappadókia, akkor túlzófok: a legeslegszebb

Fotós: M. K. / Forrás: 24 Óra

Találkoztunk a barátságos Ismaillal, aki ma is abban a barlanglakásban él, ahol 65 éve született, 55 éves felesége a szomszédja volt. Ez az utolsó barlanglakás, a többiből elköltöztek a városokba. Utunkat folytatva különleges formájú képződmények meredtek az ég felé. Ezeket tündérkéményeknek nevezik, de támadhatnak akár obszcén gondolatok is, például a Szerelem Völgyében. Nem utolsósorban Kappadókia napfelkeltéihez tartozik a hőlégballonok felemelkedése. Fényképek és videók tucatjai készülnek erről, de persze azoknak igazi az élmény, akik szállnak fel és le.

– Kuss! – mintha ezt hallottuk volna a buszon fél­álomban a mikrofonból. Meglepődtünk, nem ilyennek ismertük eddig Kargilit. Fejrázását látva megnyugodtunk, és vártuk, most éppen mit tanulunk. – A kus törökül madár. Bocsánat, csak azért nyomtam meg a végét, hogy figyeljetek. Nagyon sok madár száll erre, és itt van előttünk a Galamb­völgy is.

Az iszlám vallás szerint Jézus próféta, Szűz Mária szent

A bevezetőben egymás mellé került Allah és Isten. Nem mindenki tudja, hogy az iszlám vallás szerint is Jézus próféta, ahogyan később Mohamed, az utolsó. Szűz Máriát szentnek tartják. Ezt a házában tudtuk meg, Efezushoz és az Égei-tengerhez közel, a keresztény és muszlim kegyhelyen. Csodatévő, gyógyító vizet vittünk magunkkal a forrásból. Aki nem jut el a Koressos- hegyre, Kaposfüreden láthatja a pontos mását.

Rácsodálkoztunk Pammukale, magyarul Pamutvár gyógyító erejű forrásaira is. Itt gyógyult meg II. Euménosz pergamoni király lánya. Az apa ennek örömére felépítette ide Hieropoliszt, a Szent Várost, fürdőkkel. Különleges látvány volt kora reggel, amikor éppen itt is tucatnyi hőlégballon szállt fel magasra. Többen megmártóztunk a vízben – jó, bokáig... – és reméltük, gyógyereje velünk marad hazafelé és utána is.

Több tízezer tonna követ láttunk. Nyilván nem mindegy, hogy hol és milyeneket. Három helyszínt emelek ki: Efezosz, Pergamon és Trója. A több mint 2000 éve világszerte ismert és irigyelt városokból elgondolkodtató maradványok közelében többen behunyt szemmel hallgatták az ismerősvezetőt. Olyan világot idéztek fel a szavai, amikor 25 ezren nézték a színházi előadást Efezoszban. Pergamon hatalmas könyvtáránál csak az alexandriai és az athéni volt nagyobb. Trója: ott minden úgy történt, ahogyan Homérosz írta az Iliászban, vagy egészen másként.

A barlangmulatóban bebizonyosodott: török–magyar két jó barát

Vissza a jelenbe: egy hangulatos barlangmulatóban a török esten a hastáncosnő és a korlátlan italfogyasztás lehetősége bűvölte el a férfiakat. Az utóbbinál győzött az óvatosság – persze mihez képest, mondjuk viszonyítsunk egy legénybúcsúhoz –, így nem alakult ki korlátkan felháborodás a nők részéről. Azért a vége felé, a nagy össztáncban jól megérdemelt vastapsot is kaptunk a házigazdáktól, és bebizonyosodott, hogy magyar–török két jó barát.

Efezoszban a helyiek legyőzték a gladiátort

Fotós: M. K. / Forrás: 24 Óra

– A magyar nép nevében óvom a Rákóczi-emlékházat évtizedek óta – mondta a gondnok Rodostóban, és látszott az arcán, hogy komolyan gondolja. Az egyik feledhetetlen emlék marad a sok közül a Magyar utca, ahol 300 évvel ezelőtt a Rákóczi-szabadságharc után bujdosni kényszerülő magyarok élvezték a török vendégszeretetet hosszú éveken át. Visszakaptunk valamennyit a másfél évszázados vendéglátásból.

Ne csak lássunk, vegyünk is! Ez volt az elképzelése nagy csapatunkból a nők döntő többségének és néhány férfinak. Az utazást gondosan szervezők ezt előre látták, így hát jártunk szőnyeggyárban, láttunk különleges bőrruhákat egy bemutatóval egybekötve, no meg a textil és a porcelán sem maradhatott el. Jobbára nézelődtünk, mert az 50 vagy 70 százalékos kedvezmény, plusz alkudozás utáni árak is csillagászatiak maradtak. Elraktároztuk magunkban: gyönyörűséges dolgok vannak Törökországban, és néhányan boldogan vették-vitték a kiválasztott szuper kabátot, -táskát, -szőnyeget.

– Gyertek máskor is! – búcsúzott a reptéren az ismerősvezető. Mi is meghívtuk őt. Remélem, még járunk arra, vagy ő jön Tatabányára. Jó, legyen mindkettő!