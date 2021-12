– Az élet néha úgy alakul, hogy az ember a hobbijait, álmait kénytelen félretenni, aztán, amikor eljön az ideje, veszi csak elő. Nálam ez az idő akkor jött el, amikor nyugdíjas lettem. Korábban a szakmám is a szenvedélyem volt, tudtam, hogy nem jó, ha az ember besavanyodik, csak a ház körül tesz-vesz. Nekem olyasvalamire volt szükségem, ami sikerélményt ad. Szerencsére a férjem is támogató volt, megértette, hogy így, ennyi idősen találtam magamnak hobbit. Ráadásul mindjárt kettőt is – kezd bele a történetébe átütő lendülettel.