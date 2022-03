– Annak idején minek a hatására kezdett el a helyi politikával foglalkozni?

– Esztergomban születtem és azóta is itt élek a családommal, így mindig is fontos volt számomra a város fejlődése és jóléte. Úgy éreztem, hogy a politikán keresztül tenni is tudok városunkért, így 2014-ben elindultam az önkormányzati választáson, amit meg is nyertem. Így lettem Esztergom 1-es választókörzetének képviselője, majd 2019-ben a város alpolgármestere is.

– A legtöbben nem Esztergom alpolgármestereként, hanem játékvezető-asszisztensként ismerik. Mit szóltak ahhoz a sportbarátok, hogy a politikai életben is tevékenykedik?

– Nagy örömömre minden barátom elfogadta és támogatta a döntésemet. Ők azok, akik igazán tudták rólam, hogy ugyanolyan lelkesedéssel, elköteleződéssel, illetve alázattal fogom a munkámat végezni a politikában, mint a sportéletben is.

– Mit tanult a sport világából, amit hasznosítani tud a politikában is?

– A játékvezetés során elengedhetetlen volt a kitartás, lojalitás és az odaadás. A sport megtanított arra, hogy tudjak csapatban dolgozni és gondolkodni. Minden, amit a sport világában megtanultam, az a javamra vált és végigkísér a politikában is.

– Mint sportember vagy mint pártember nyílnak meg önnek az emberek szívesebben? Mit tapasztal a településeket járva?

– Eleinte azok nyíltak meg könnyebben nekem, akik a sportból ismertek. Azonban az elmúlt időszakban mint politikushoz is egyre többen közelednek felém nyitottsággal. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon rövid a kampányidőszak, emiatt nem tudtam még minden helyre eljutni, ahová szerettem volna. Sajnos a vírushelyzet is közbeszólt, hiszen a kisebb településeken a korábbi évekhez képest kevesebb rendezvényt szerveznek.

Minden tőlem telhetőt megteszek, igyekszem annyi helyre eljutni, amennyire csak tudok. Minden meghívás megtiszteltetés számomra, hiszen ez azt mutatja, hogy bíznak bennem az emberek és ez a legfontosabb.

– Esztergom és térsége várja, hogy mihamarabb megépüljön az M100-as gyorsforgalmi út. Ön mit vár a beruházástól?

– A térség az elmúlt években folyamatosan fejlődött és az M100-as út megépítésével tovább fejlődik. Ez egy régóta várt fejlesztés, hiszen a beruházás révén a közlekedés felgyorsul, ami a helyi vállalkozásokra is pozitív hatást gyakorol.