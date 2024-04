Az őszről mostanra elhalasztott találkozón a listavezetőhöz látogat a Tatabánya. Az esélyek egyértelműen a fővárosiak mellett szólnak. Arról nem is beszélve, hogy köztudottan a házigazdák játsszanak a magyar mezőnyben a legkellemetlenebb stílusban. Már-már a durvaság határát súrolva agresszívan. Ezért, ha nem is a végső győzelem, de a végeredmény szempontjából sok múlik azon is milyen lesz a meccsen a játékvezetés. A TWWP gárdájától a tisztes helytállás elvárható.

Újabb nehéz meccs vár a tatabányai női vízilabdacsapatra

Fotó: Zetovics Márió

Vízilabda OB I., női, 8. forduló

UVSE – Tatabánya Women’s Water Polo

Budapest, Hajós Alfréd Uszoda, szerda: 18 óra 45.

A fiúk is medencébe ugranak hétközben

A múlt heti játéknapon fájó vereséget szenvedtek a vízművesek az Oázis SC ellen, egy olyan meccsen, amelyet hozni kellett volna. Most a pécsiek ellen javíthat Gebauer Lajos vezetőedző csapata. A hazaiak felkészülését sérülések, betegségek nehezítették, de így is rendkívül fontos lenne a három pont megszerzése.