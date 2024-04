Kocsis Márta annak a Jackl Viviennek az edzője – több mint tíz esztendeje – aki a 400 méteres vegyes úszásban, a Tatabányai Vízmű SE színeiben, fantasztikus idővel nyert az országos bajnokságon. Csaknem öt másodperccel úszott jobbat az olimpiai kvótát érő időnél. Márti nénivel, ahogy Vivien is szólítja mesterét, beszélgettünk a munkájáról, de elsősorban klasszis tanítványáról, azaz Vivienről.

Kocsis Márta és Jackl Vivien a 2022-es ifjúsági világbajnokságon

Forrás: TVSE

— Csaknem 30 éve dolgozom a tatabányai uszodában – vágott bele a beszélgetésbe az úszóedző. – Tátrainé Zsuzsa volt a trénerem, mellette kezdtem el tevékenykedni. Először oktatni, aztán edzősködni, egyszóval sok mindent tanultam tőle. Az edzősködés mellett az óvodás oktatás és az iskolai kötelező úszásoktatást irányítom. Egyébként a mai napig hozzám járnak az iskolák a kötelező úszásra. Ezen túl a Magyar Úszó Szövetség által indított, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” programjában is részt veszek. Amióta úszást oktatok nagyon sok gyereket tanítottam úszni. Szerintem, több ezret.

— És mióta dolgozik együtt Viviennel?

— Vivivel pici kora óta foglalkozok. Négy és félévesen tanítottam meg úszni és tulajdonképpen azóta elválaszthatatlanok vagyunk. Nem dolgozott senki mással csak velem.

— Volt-e hasonlóan, vagy csak megközelítőleg ennyire tehetséges tanítványa?

— Dolgoztam együtt tehetséges gyerekekkel, többszörös korosztályos bajnokok, válogatott sportolók voltak közöttük, de ennyire kimagasló eredményeket elérő tanítványom még nem volt.

Jackl Vivien, miután brutális eredménnyel a célba csapott az országos bajnokságon

Forrás: MTI



— Amikor elkezdték a közös munkát, azután melyek voltak az első jelei annak, hogy ez a lány ilyen jó lehet?

— Nem túlzás, de az elejétől kezdve látszódott, hogy kivételes tehetség, bár ezt ő nem így élte meg. Emlékszem, még a mély vízzel is meggyűlt a bajunk. Nem nagyon akart ott úszni, egyszer még el is szaladt, kergetni kellett a medence körül, hogy visszajöjjön. Mégis nagyon hamar megtanult úszni, rövid idő alatt elsajátította a négy úszásnemet. Sorra nyerte a korosztályos versenyeket, országos bajnokságokat, sőt az idősebbek között is dobogós tudott lenni. 2018 óta több korosztályos országos csúcs fűződik a nevéhez 200 méter pillangón és vegyesen, valamint 400 méter vegyes úszásban. Az igazán nagy áttörés talán az volt, amikor három éve, az ifjúsági ob-n, még gyermek korosztályos versenyzőként megdöntötte Egerszegi Krisztina 34 éve fennálló korcsoportos országos rekordját, négyszáz vegyesen.

Egy ritka páros a sport világában

— Melyek Vivien sportolói jó tulajdonságai, illetve vannak-e gyengéi, amelyeken fejleszteni, javítani kell?

— Az esetében negatívumot nem nagyon tudok mondani. Roppant céltudatos, nagyon jó feje van az úszáshoz, kiváló a koncentrációja, szorgalmas, kitartó, tehetséges és nagyon remek versenyző típus. Talán ha nagyon kellene valamit mondanom, bár ez sem negatívum, túl maximalista saját magával szemben. De én pont ugyanilyen vagyok, szóval mondhatom, ez nem az ő hibája, volt kitől ellesnie. Persze a korából adódóan néha vele sem egyszerű, de mindig megoldjuk az adott helyzetet.

— Gondolt-e valaha arra, hogy olimpiai résztvevő úszót nevel? Különösen, ha figyelembe vesszük a tatabányai uszoda adottságait, a feltételeket, és azt, hogy a legjobbakat többnyire elcsábítják a gazdag klubok.

— Szerintem titokban minden edző arra vágyik, hogy egyszer talán lesz egy olimpikon tanítványa, de őszintén szólva, ezen nem nagyon gondolkodtam. Azt hiszem, ritka az ilyen páros a sportban, hogy egy kiemelkedő képességű versenyző ifi korára még mindig ugyanazzal az edzővel dolgozik. Bár szerintem, ennek óriási előnye van minden szempontból. Lépésről-lépésre haladunk egy jól felépített, és úgy tűnik, kiválóan működő rendszerben. Óriási dolog volt, hogy ilyen körülmények között dolgozva 2022-ben fiatal serdülőként négyszáz méteres vegyes úszásban bronzérmes lett Otopeniben, az ifjúsági Európa-bajnokságon, majd másfél hónappal később Peruban, az ifi vb-n négyszáz vegyesen és kétszáz pillangón hatodikként ért a célba, az 1500 gyorson pedig a hetedik helyen végzett.

Kocsis Márta 2023 júliusában minden sportágat figyelembe véve lett a hónap legjobb utánpótlásedzője

Forrás: magyaredzo.hu

Tavaly, még mindig serdülőkorúként, a belgrádi ifi kontinensviadalon már ő állhatott a dobogó legmagasabb fokára kedvenc távján. Ezután 2 arany és 2 ezüstéremmel zárta Mariborban az Európai Ifjúsági Olimpiát. Most pedig az olimpiai A-szintidőn belül csapott a célba négyszáz vegyesen a felnőtt ob-n, így magyar bajnok is lett. Az ideje új junior Európa-csúcs, ami 2019-óta állt fent, és nem mellesleg az ob-n elért időeredményével az idei világranglista második helyére úszta fel magát. A sikerek dacára azt azért valljuk be őszintén, a vetélytársak sokkal jobb körülmények között készülhetnek, de mindig próbáljuk kihozni a maximumot a meglévő lehetőségeinkből. Egy új, fedett uszodának mi is tudnánk örülni.

Miben fejlődhet még Jackl Vivien?

— Vivien nagyon fiatal, aki néhány hónap alatt is - annyi még van az olimpiáig - rengeteget, akár másodperceket fejlődhet. Az pedig már nem semmi, különösen, hogy említette a világranglista-helyezését…

— Jósolni nem nagyon szeretnék, de a mostani óriási fejlődés tavalyhoz képest óriási teljesítmény. Azért ebben a nagyon összetett számban nem olyan könnyű másodperceket javítani hónapról-hónapra, de még évről-évre sem, bár erre pont most cáfolt rá Vivien. Ez egy fantasztikus időeredmény, lehetne sorolni, hogy mire lett volna elég eddig. A fukuokai vb-n ötödik lett volna, Dohában és a tavalyi római Eb-n szintén aranyat ért volna ez az idő, míg a tokiói olimpián harmadik vagy negyedik helyre úszott volna be. Risztov Éva 17 évesen úszott ennél picit gyengébb időt 2002-ben a felnőtt Eb-n, azzal az ott második lett. Szóval lehet ezeket a remek eredményeket sorolni, de én azt gondolom azért nincs sok értelme, mert Vivi ezt az időt most úszta, egy nagyon kemény négy hetes edzőtábor után. Év elején Dohában, a vb-n, azt gondolom, hogy nem tudott volna még ilyen erős időt úszni.

— Négyszáz vegyesen melyik úszásnemekben lát még további fejlődési lehetőséget a tanítványánál?

— Vivinek a vegyes úszásban a gyenge láncszem a mellúszás, mint sok más vegyes úszónak. Ha megnézzük a mostani világcsúcstartó kanadai Summer Mclntosh-t, a másik három úszásnemhez képest, neki is akadnak problémái a mellúszással. Dolgozunk ezen a „problémán”, és a tavalyi részidőhöz képest az idén már sokkal jobban ment, van még ebben tartalék.

— Mire számít tőle a a nyári olimpiai játékokon? Illetve addig hol és hogyan készülnek Párizsra?

— Az olimpia előtt nem szeretnék jósolni. Ez már most egy óriási dolog, hogy 15 évesen egy ilyen összetett, egyáltalán nem egyszerű és ráadásul tipikusan magyar számban lehet olimpiai résztvevő. Ha ezt az időt meg tudja ismételni még egyszer, én már nagyon elégedett leszek, ha pedig tud rajta picit faragni, mondjuk pont a mellúszásban, az fantasztikus eredmény lehet. Igazából már most nagyon büszke vagyok rá, óriási dolgot vitt véghez. Fontos viszont, hogy a mai napig együtt dolgozunk, együtt éljük át ezeket a dolgokat, együtt menetelünk egy olyan cél felé, ami minden sportolónak és edzőnek a legnagyobb vágya: egy olimpián részvétel, egy olimpiai döntő és egy olimpiai érem. Nagyon sok munkát kell még addig elvégeznünk, lesz még júniusban felnőtt Eb is. Júliusban ifjúsági Európa-bajnokság, utána edzőtábor és július végén jönnek az ötkarikás játékok. Sűrű, nehéz három hónap vár még ránk, de azt már most ki merem jelenteni, hogy a 2024-es év a legsikeresebb, legeredményesebb évünk lesz együtt. 2028-ról pedig csak annyit, hogy készülünk!

(Jackl Vivien hivatalosan még nem kapta meg a kvótáját az olimpiára, de 99 százalék, hogy ez megtörténik hamarosan. A kvalifikációval kapcsolatos szabály: aki 2023. március 1. követően az olimpiai A-szintidőnél jobb időt úszik, az automatikusan kvótát szerez az adott versenyszámban az olimpiára. Nemzetenként a két legjobb idő számít. Cikkünk megjelenéséig egyedül Jackl Vivien tudta megúszni az időt, méghozzá négy másodperccel, így szinte már biztosra vehető, hogy a fiatal tatabányai lány ott lesz Páriszban - a szerk.)