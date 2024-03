Szőnyi Ferenc az út első napján a reggeli mínuszokkal is megküzdött, de a tüntetések miatt sem volt egyszerű haladnia. Facebook-oldalán arról is írt, az autósok rendkívül veszélyesen közlekednek, amelyek nehezítik a haladást, de a videókon az is látszik, tehenek is felbukkannak az utakon. A második nap alatt több 300 kilométert tett meg, amellyel 11 ezer kalóriát égetett el.

Szőnyi Ferenc egy esküvőre is beugrott Indiában

A sportoló arról is beszámolt, az indiai ételeket is kipróbálta útja során, de világbajnok versenyzőként egy indiai esküvőre is meginvitálták pihenőidejében, amelyen igencsak sportosan, melegítőben és papucsban időzött egy darabig.