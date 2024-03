A megye egy eheti fordulójában két döntetlen született. A Zsámbék-Koppánymonostor meccsen nem született gól, aminek egyik csapat sem örülhet, mivel a bajnoki versenyfutásban mindkét alakulat nagyobb hátrányba került. A Lábatlan-Kecskéd találkozó már izgalmasabbra sikerült, a vendégek az utolsó pillanatokban egyenlítettek ki a gólgazdag találkozón és vittek haza egy pontot a Lábatlan otthonából.

Területi I. osztály, 18. forduló

Vértesszőlős - Tatai AC 0-3 (0-1)

Busch István Sportcentrum, Vértesszőlős, vezette: Linn K. (Farkas B., Jászberényi M.)

Vértesszőlős: Abuzareefa - Galambos, Batics A. (Batics B. 61.), Polyák, Bogdán, Jónás (Németh 79.), Kocsis, Antal, Nagy (Magyarics 61.), Keleti (Vass 76.), Gréczi. Vezetőedző: Hagymási Zoltán

Tata: Szabó T. - Németh, Felső (Szabó A. 85.), Márton, Hegedűs (Hauzer 46.), Nagy (Tóth 70.), Zuggó, Dragonya (Mészáros 46.), Bogár (Mártonfi 46.), Víg, Hajas. Vezetőedző: Wéber Roland

Gólszerzők: Nagy (25.), Németh (78.), Zuggó (89.)

Jók: Galambos, Kocsis, Kadosa, illetve Hajas,Német,Márton,Nagy,Zuggó

Hagymási Zoltán: — Az volt a célunk, hogy kellemetlen helyzetbe hozzuk az ellenfelet, ami sokáig sikerült is ezen a nem túl nagy iramú mérkőzésen. Fegyelmezetten védekeztünk, ebben most tudtunk egyet lépni előre, de az utolsó 10 perc nem nagyon tetszett, sajnos a cseréink nem tudtak hozzátenni a játékunkhoz. Gratulálok a Tatának, amely nem véletlenül második a tabellán, ilyen mérkőzést is meg tudnak nyerni. Most kicsit szomorúak vagyunk, de készülünk tovább, mert két olyan mérkőzés jön a Kecskéd és az Esztergom ellen, amiket szeretnénk megnyerni.

Wéber Roland: — Egy igazi nyögvenyelős mérkőzés volt, azt kaptuk amire számítottunk. Szívósan védekeztek ellenünk és nagy hangsúlyt helyeztek a pontrúgásokra, amikből sikerült is némi kavarodást okozniuk. A vezető gólunk után talán túlságosan is megnyugodtunk és ebben az időszakban ők voltak veszélyesebbek. A második gólunk eldöntötte a mérkőzést és a végére még egy szépségdíjas gól is jutott. Gratulálok a csapatomnak és sok sikert kívánok a Vértesszőlősnek!