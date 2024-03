A forduló rangadóján a Zsámbék fogadja a jó formában lévő Koppánymonostor gárdáját a megye egyben. Amelyik csapat ezen a mérkőzésen veszít, minden bizonnyal lemondhat az aranyéremről szőtt álmairól. A hazaiak vezetőedzője továbbra is küzd a meccskeret kialakításával a sok sérült miatt, de elmondása szerint a végsőkig fognak küzdeni a pontokért. A listavezető Nyergesújfalu "országos egyes" mérkőzésen fogadja a ligautolsó Esztergom csapatát. Nem csak a forduló, de minden bizonnyal az egész szezon meglepetése lenne, ha a vendégek ponttal, vagy akár pontokkal távoznának.

A megye egy listavezetőjére a papírforma szerint könnyebb mérkőzés várhat

Fotó: Viszló Balázs

Az elmúlt fordulóban nagyon hosszú nyeretlenségi szériát zárt le a Vértesszőlős, a hétvégén azonban az egyik legnehezebb feladat vár rájuk. A tataiak továbbra is üldözik a Nyergesújfalut, egészen biztosan keserű szájízzel térnének haza, ha nem nyernének. A tabellára nézve ez a mérkőzés is "lefutottnak" tűnhet, de az elmúlt hetekben kiderült, hogy nem szabad leírni a szőlősieket.

Jó formában lévő megye egyes csapatok

Az idei összes mérkőzésüket elvesztő tátiak Vértessomlón javítanának a formájukon, könnyű dolguk azonban egészen biztosan nem lesz. A hazai gárda a négy mérkőzéséből ugyan hármat is elveszített idén, de árnyalja a képet, hogy mindegyik alkalommal egyetlen góllal maradtak alul, miközben a tabella elejéhez tartozó csapatok voltak az ellenfeleik. A Sárisáp-Almásfüzitő mérkőzés is egészen biztosan izgalmakat tartogat, két jó formában lévő csapat küzd meg ugyanis a pontokért. A Lábatlan-Kecskéd találkozó is teljesen háromesélyes, ember legyen a talpán, aki megmondja előre a végeredményt.

Területi I. osztály, 18. forduló

Március 30., szombat, 15 óra

Vértesszőlősi SE - Tatai AC

Hagymási Zoltán, a Vértesszőlős vezetőedzője: — A múlt heti győzelem sokat lendített a csapaton, bár előtte se volt gond a hozzáállással. Várjuk a mérkőzést, de tudjuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. Bátor játékot várok, sok futással, szeretnénk megnehezíteni a Tata dolgát. Meglátjuk, mire lesz ez elég.

Március 31., vasárnap 16 óra

Nyergesújfalu SE - FC Esztergom

Gálicz Ferenc, a Nyergesújfalu vezetőedzője: — Esztergomban fiatal csapatot építenek. Az eredmények egyelőre váratnak magukra, de ettől függetlenül kellemetlen ellenfél. Az őszi fordulóban megszenvedtünk velük idegenben, remélem, hogy hazai pályán érvényesíteni tudjuk a papírformát. Nagy lehetőséget szalasztottunk el Tatán, mindenképpen javítanunk kell. Csak a három pont lehet elfogadható számunkra.

Vértessomló - DG Tát

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: — Szeretnénk kiküszöbölni a múlt heti csorbát és itthon tartani a három pontot, kiszolgálva a múlt héten is szép számmal minket elkísérő szurkolóinkat. Az őszi meccsünk végeredményével teljesen elégedett lennék.

Sárisápi BSE - Almásfüzitői SC

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: — Javítanunk kell, mert ott szeretnénk maradni az élmezőnyben. Ellenfelünk jó csapat, tele jó játékosokkal, de meg kell szereznünk a három pontot.

Zsámbéki Sport Klub - Koppánymonostori SE

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: — Sajnos a sérültjeink továbbra sem épültek fel, komoly gondokkal küzdünk. Nem úgy, mint a vendégcsapat, amely még erősíteni is tudott a télen. Előrébb tart jelenleg a Koppánymonostor, mint mi. Azt azért megígérhetem, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy itthon tartsuk a pontokat.

Lábatlani ESE - Wati Kecskéd KSK

Karcagi Pál, a Lábatlan vezetőedzője: — Nem vagyok elégedett az idei szereplésünkkel, főleg hazai pályán szerepelünk eddig gyalázatosan. A csapattal átbeszéltük a dolgokat, remélem vasárnap már viszontlátok a megbeszéltekből a masszív Kecskéd ellen.

Szabadnapos: Bábolnai SE