Vérbeli rangadóval kezdődött a megyei foci hétvégéje. A területi első osztályban harmadik helyezett Tatai AC a listavezető Nyergesújfalut fogadta szombaton a nyitómérkőzésen. A hazaiak végig uralták a találkozót, látszott, hogy sokkal élesebbek ezen a napon, a vezetést ennek ellenére a vendégek szerezték meg a szép számmal kilátogató szurkolók legnagyobb bánatára. A nyomást fokozták a tataiak és ennek eredményeként még a szünet előtt egalizálni tudták az állást. A második játékrészben azonban nem csak a Nyergesújfalu volt az ellenfelük, meg kellett küzdeniük a viharos széllel is, ami miatt riasztást is adtak ki a vármegyére korábban. A hazaiak akarata és nyomása végül a csereként pályára lépő Márton góljával térült meg. A vendégek már nem tudtak ezután megújulni, a Tata mindhárom pontot otthon tartotta, amivel összerántotta a megye egy élmezőnyét.

Ezzel a tizenegyessel még a Nyergesújfalunál volt az előny a megye egy hétvégi rangadóján

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Ritkán látható megye egyes pontszerzések

A Vértesszőlős szurkolói is örülhetnek, hiszen a csapat szeptember óta először szerzett pontokat. Az együttesnél a télen foganatosított változások meghozták a gyümölcsét, de a mesterük szerint még mindig nem végezték el a teljes munkát. A forduló legnagyobb meglepetése a Bábolna kiütéses győzelme a Kecskéd ellen. Valamit nagyon rendbe tettek a bábolnai együttesnél a felkészülési időszakban, a tavaszi szezonban ugyanis eddig az összes mérkőzésüket megnyerték, ráadásul még gólt sem kaptak. A múlt heti 5-0-s győzelmüket ezúttal megismételték, ráadásul egy nagyon nehéz ellenfélnek számító csapat otthonában.

A forduló másik rangadóján a Koppánymonostor nagy izgalmak közepette szerezte meg a győzelmet a Sárisáp ellen, ezzel továbbra is harcban vannak az éremszerzésért. A Sárisáp viszont nagy lehetőséget szalasztott el, egy győzelemmel (figyelembe véve a kevesebb lejátszott meccset) a Nyergesújfalu nyakára is megérkezhettek volna. Almásfüzitőn a hazaiak rohamai következtében felborult a pálya, a Vértessomló ellen azonban csak nagyon nehezen jöttek a gólok. Sőt, az első félidőben ha jobban koncentrálnak a vendégek, akkor nagyobb előnnyel is elmehettek volna a szünetre. A második játékrészre nagyon "vadul" jöttek ki a hazaiak, a kapujukhoz szegezték az ellenfelet, csak az volt a kérdés, hogy mikor törik fel a védelmüket. Végül eggyel többször találtak be az ellenfél kapujába, így, ha minimális különbséggel is, de be tudták húzni a meccset.