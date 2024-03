Arról már mi is írtunk korábban, hogy a gyengébb őszi szezon után a 2024-es naptári esztendőt kirobbanó formában kezdte meg a Komárom VSE labdarúgócsapata, az eddig lejátszott öt mérkőzéséből eddig nem találtak legyőzőre. A soros ellenfél a Zalaegerszeg FC második csapata volt, akik szombaton kénytelenek voltak meghajolni Burányi Tamásék előtt.

Ritka pillanat az idén, amikor nem a Komárom VSE irányít

Fotó: Viszló Balázs

Rangadó előtt a Komárom VSE

A szokásos vasárnapi időpont helyett ezúttal szombaton léptek pályára a komáromiak, akik az eddig szerényen teljesítő, kieső helyen tanyázó egerszegieket fogadták. A formát és a tabellán elfoglalt helyezések is hazai sikert vetítettek előre, és a papírforma végül igazolta is önmagát. A KVSE jószerivel már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát, a gyengélkedő ZTE II. csapatától nehezen várhatta el bárki is, hogy felálljon kétgólos hátrányból. Végül a szépítés sem jött össze nekik, sőt, a duplázó Nagy Zalán még tovább is növelte a Komárom előnyét, végképp eloszlatva minden kételyt a győztes kiléte felől.

Ezzel a sikerrel — még ha átmenetileg is — egészen a hatodik helyre kúszott fel a KVSE, miközben télen még a kiesés szele is fenyegette őket. A következő fordulóban kemény erőpróba vár Nagy Zalánékra, a náluk is jobb formában lévő, idén eddig négyből négyet nyerő (köztük a Tatabánya és a Veszprém ellen) Budaörs csapatához látogatnak.