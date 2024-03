Előzetesen talán a Komárom VSE csapatától számíthattak a vármegye focirajongói a legjobb teljesítményre, hiszen amíg az Opus Tigáz Tatabánya és a Dorogi FC is hazai pályán szerepelhetett, addig a komáromiakat Sopronba hívta a sorsolás. Végül úgy alakult, hogy előbbi két csapat vereséget szenvedett, a KVSE pedig egy értékes ponttal gazdagodott soproni látogatása alkalmából.

Kétszer is örülhettek a vezetésnek a Komárom VSE játékosai, de a győzelem végül nem jött össze

Az egy pontból akár még három is lehetett volna, hiszen Burányi Tamás tanítványai kétszer is megszerezték a vezetést, ám a hűség városiak mindkét alkalommal egalizálni tudták az eredményt. A KVSE mestere korábban úgy nyilatkozott, hogy a felkészülés végére összeállt a csapat, bizakodva várják a folytatást. Elsődleges céljuk a bent maradás minél előbbi kiharcolása, amihez ez az egy pont is nagyon fontos lehet még a későbbiekben. Főleg, hogy a Caola SC Sopron mögöttük helyezkednek el a tabellán, így az mindenképpen jó, hogy őket maguk mögött tartották.

Várják a hazai bemutatkozást a Komárom VSE csapatánál

A következő fordulóban még nehezebb dolguk lesz, mivel a dobogóért küzdő III. Ker. TVE csapatához látogatnak. A pontszerzés bravúr lenne, viszont annál értékesebb az NBIII-as tagság meghosszabbítása érdekében. A budapesti látogatás egyben azt is jelenti, hogy továbbra is várat magára a komáromiak hazai közönség előtti bemutatkozása 2024-ben. Először majd március 17-én lépnek pályára az otthonukban, akkor a jelenleg kieső helyen álló Szombathelyi MÁV Haladás VSE csapata látogat a határ menti vármegyebeli településünkre.