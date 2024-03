A Dorogi FC hazai pályán kezdi meg a tavaszi hadjáratát, rögtön egy erős ellenfél ellen. Az első összecsapásukon nem bírtak egymással a csapatok, a Balaton partján 1-1-es eredmény született. Ebből és a tabellán elfoglalt helyezésükből kiindulva a dorogiak győzelme nem lenne óriási meglepetés, de ott, ahol ennyire kevés a különbség két csapat között, meggondolatlanság lenne egyértelmű esélyest kikiáltani.

A Dorog mestere szerint jól sikerült felkészülésen vannak túl

Forrás: Facebook/Dorogi FC

Bekő Balázs vezetőedző szerint jól sikerült a téli holtszezonban a felkészülésük, mivel a nyári alapozáshoz képest sikerült megfelelően felkészülniük fizikálisan. A mester szerint a fiatal játékosok is sokat erősödtek, ez mindenképpen az előnyükre válhat az egész tavaszi szezonban. A csapat kerete szinte nem változott semmit az őszhöz képest, mindössze egy játékos távozott Haas Flórián személyében. Az együtteshez új emberként egyedül Boda Máté csatlakozott, aki az UTE U19-es csapatát hagyta ott a dorogiak kedvéért.

A felkészülési mérkőzéseik nem sikerültek rosszul, a lejátszott hat találkozóból hármat is meg tudtak nyerni, miközben kettőt elveszítettek. Egy jól sikerült tavaszi szerepléssel a nem is olyan régen még másodosztályú klub akár a dobogót is elcsípheti.